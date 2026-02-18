Prima pagină » Știrile zilei » Restricții de trafic pe autostrăzile A1, A2, A3 și A7 din cauza ninsorii. Traficul este blocat pe A1

Restricții de trafic pe autostrăzile A1, A2, A3 și A7 din cauza ninsorii. Traficul este blocat pe A1

Centrul INFOTRAFIC anunță că din cauza condițiilor meteorologice severe au fost impuse restricții pentru autovehiculele de mare tonaj pe A1, A2, A3 și A7.
Sursa foto: Infotrafic /Facebook
Radu MocanuVictor Dan Stephanovici
18 feb. 2026, 06:50, Social

Update

Autoritățile au emis mesaj Ro-Alert: Alertă extremă pentru Autostrada A1 București-Pitești. Se recomandă ocolirea zonei sau găsirea unei rute alternative.

Știre inițială

„Pe Autostrada A3 București – Ploiești, se circulă în condiții de iarnă, ca urmare a vremii nefavorabile. În zonă se acționează pentru menținerea drumului practicabil, însă condițiile meteo pot afecta siguranța deplasării. În acest context, a fost stabilită măsura restricționării traficului autovehiculelor cu masa totală maximă admisă mai mare de 7,5 tone, pe întreg tronsonul autostrăzii A3”, informează autoritățile. 

Într-o nouă informare, autoritățile anunță că traficul pe A7 a fostr restricționat în totalitate. „Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că traficul rutier este oprit pe întreg tronsonul autostrăzii A7 Ploiești – Adjud- Adjud, ca urmare a vremii nefavorabile.În zonă se acționează pentru deblocarea drumului.În acest context, a fost stabilită măsura restricționării traficului pentru toate autovehiculele pe întreg tronsonul autostrăzii A7”, anunță Centrul INFOTRAFIC

De asemenea, traficul se desfășoară îngreunat și pe Autostrada A2 București – Constanța, în condiții de iarnă.  

„În acest context, a fost stabilită măsura restricționării traficului autovehiculelor cu masa totală maximă admisă mai mare de 7,5 tone, între km. 10 – 105 pe sensul dinspre București spre Constanța, respectiv între km. 144 – 10 pe celălalt sens de mers”, se arată în informare. 

Autoritățile recomandă șoferilor să evite deplasările în zonele afectate, să se informeze înainte de plecare cu privire la starea drumurilor și să utilizeze doar autovehicule echipate corespunzător pentru sezonul de iarnă. 

