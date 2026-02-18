Avertizări meteo severe: Circulație închisă pe DN 2B și DN 22 Buzău – Brăila din cauza viscolului

Reprezentanții autorităților informează că, în ciuda intervențiilor constante ale utilajelor de deszăpezire pe durata întregii nopți, vântul puternic spulberă zăpada pe șosea la scurt timp după trecerea plugurilor, făcând eforturile ineficiente.

ATENȚIE: Începând cu ora 07:00, circulația rutieră este ÎNCHISĂ pe DN 2B (Buzău – Brăila) și DN 22 (Buzău – Brăila), precizează Directia Regionala de Drumuri si Poduri Buzau

Acest fenomen meteorologic extrem reduce vizibilitatea la cote minime, punând grav în pericol siguranța conducătorilor auto.

Conducătorii auto sunt îndemnați să evite complet deplasările pe tronsoanele menționate și să se conformeze cerințelor emise de patrulele de Poliție Rutieră prezente pe teren.

Autoritățile vor oferi actualizări pe măsură ce situația meteorologică va evolua.