Avertizări meteo severe: Circulație închisă pe DN 2B și DN 22 Buzău – Brăila din cauza viscolului

Sectoarele de drum național DN 2B și DN 22, care leagă Buzăul de Brăila, au fost închise traficului începând cu ora 07:00, marți dimineață. Măsura a fost impusă de condițiile meteorologice deosebit de severe.
Sursa foto: Facebook/Directia Regionala de Drumuri si Poduri Buzau
Victor Dan Stephanovici
18 feb. 2026, 07:13, Social

Reprezentanții autorităților informează că, în ciuda intervențiilor constante ale utilajelor de deszăpezire pe durata întregii nopți, vântul puternic spulberă zăpada pe șosea la scurt timp după trecerea plugurilor, făcând eforturile ineficiente.

ATENȚIE: Începând cu ora 07:00, circulația rutieră este ÎNCHISĂ pe DN 2B (Buzău – Brăila) și DN 22 (Buzău – Brăila), precizează Directia Regionala de Drumuri si Poduri Buzau

Acest fenomen meteorologic extrem reduce vizibilitatea la cote minime, punând grav în pericol siguranța conducătorilor auto.

Conducătorii auto sunt îndemnați să evite complet deplasările pe tronsoanele menționate și să se conformeze cerințelor emise de patrulele de Poliție Rutieră prezente pe teren.

Autoritățile vor oferi actualizări pe măsură ce situația meteorologică va evolua.

