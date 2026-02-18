Prima pagină » Social » Patru buzoieni au ajuns la Dializă cu șenilata din cauza ninsorii viscolite

Patru buzoieni au ajuns la Dializă cu șenilata din cauza ninsorii viscolite

Ambulanțele nu au putut ajunge la patru buzoieni care aveau nevoie de dializă, din cauza zăpezii. ISU Buzău a intervenit miercuri dimineața cu șenilata pentru a-i transporta pe pacienți de la domiciliu până la ambulanțe/
Vreme severă în 21 de județe și București: drumuri închise, curse anulate și peste 18.000 de consumatori fără curent
Vreme severă în 21 de județe și București: drumuri închise, curse anulate și peste 18.000 de consumatori fără curent
Incendiu devastator la Teatrul Sannazaro din Napoli: cupola a ars complet, clădirea grav afectată
Incendiu devastator la Teatrul Sannazaro din Napoli: cupola a ars complet, clădirea grav afectată
Bolojan, despre pachetul de sprijin propus de PSD: Orice propunere trebuie acoperită financiar
Bolojan, despre pachetul de sprijin propus de PSD: Orice propunere trebuie acoperită financiar
Bolojan despre votul CCR în privința pensiilor: „Este foarte probabil ca România să piardă bani”
Bolojan despre votul CCR în privința pensiilor: „Este foarte probabil ca România să piardă bani”
Ilie Bolojan, despre impozitele către primării: „Suntem o țară rămasă în urmă, avem nevoie de multe îmbunătățiri în România”
Ilie Bolojan, despre impozitele către primării: „Suntem o țară rămasă în urmă, avem nevoie de multe îmbunătățiri în România”
Laura Buciu
18 feb. 2026, 08:31, Social

În urma ninsorii puternice din județul Buzău, miercuri dimineață echipajele ISU au fost solicitate să intervină cu UTV Argo (șenilată) pentru transportul a patru persoane care necesită dializă, de la domiciliu până la ambulanțele SAJ / ambulanță privată.

Dintre acestea, trei persoane locuiesc pe raza localității Vâlcelele, iar cea de-a patra pe raza localității Rușețu.

De asemenea, pompierii au intervenit pentru deblocarea mai multor mașini rămase înzăpezite pe raza localităților Costești, Scutelnici, Băile și Boldu, precum și pe DJ 103R și DJ 204D.

La nivelul județului Buzău, Centrul de conducere și coordonare a intervenției rămâne activat, cu participarea reprezentanților tuturor instituțiilor abilitate, până la încetarea efectelor fenomenelor meteorologice periculoase.

 

Recomandarea video

Impozitele pentru clădirile mai vechi de 50 de ani și taxele locale pentru persoanele cu dizabilități vor fi reanalizate
G4Media
Cu cât se vinde 1 kilogram de ficat de pui danez, în magazinele Kaufland din România
Gandul
Cel mai cunoscut primar din România și-a terorizat fosta soție: 'A oferit 50.000 de euro ca să-mi facă felul'
Cancan
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Prosport
Cum s-a rătăcit un plic cu bani „pentru ministrul economiei”: „N-a ajuns ce trebuie la el. E supărat omu’ foc”. Caz de corupție în industria apărării
Libertatea
Ce ciorbă să mănânci, dacă ești în ultimul trimestru de sarcină
CSID
Foto / Controalele cu radarul pistol scot la iveală mai mult decât depășirea vitezei legale. Ce au găsit polițiștii în trafic
Promotor