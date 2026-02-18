Cuibul de barză care a lăsat polițiștii clujeni în frig urmează să fie relocat

Proiectul de Ordin privind aprobarea derogării în vederea relocării unui cuib de barză (Ciconia ciconia) de pe raza localității Călățele, jud. Cluj, a fost pus în transparență, potrivit unui document obținut de MEDIAFAX.

„În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor supune consultării publice proiectul de Ordin privind aprobarea derogării în vederea relocării unui cuib de barză (Ciconia ciconia) de pe raza localității Călățele, jud. Cluj. Cetățenii, instituțiile și organizațiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării proiectului de act normativ, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – Registratură, Bvd. Libertății nr. 12, sector 5, București”, potrivit Ministerului Mediului.

Proiectul de ordin stabileşte relocarea cuibului de barză (Ciconia ciconia) în baza procedurii de acordare a derogărilor de la măsurile de protecţie strictă a speciilor de floră şi faună sălbatică, prin a cărui implementare se doreşte un impact pozitiv asupra stării de conservare a habitatelor naturale şi a speciilor sălbatice de floră şi faună protejate.

„Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului acordă derogări, cu avizul prealabil al Academiei Române, cu condiţia să nu existe o alternativă acceptabilă, iar măsurile derogatorii să nu fie în detrimentul menţinerii populaţiilor speciilor respective într-o stare de conservare favorabilă în arealul lor natural şi numai în anumite situaţii. Derogările nu se acordă dacă există riscul ca acestea să aibă un impact negativ semnificativ de ordin calitativ sau cantitativ asupra populaţiei care face obiectul derogării”, arată documentul obținut de MEDIAFAX.

La stabilirea derogării – arată Ministerul Mediului în documentul citat – au fost întrunite cumulativ condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (3) din Procedura de stabilire a derogărilor de la măsurile de protecţie a speciilor de floră şi faună sălbatică aprobată prin ordinul ministrului mediului şi ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 203/14/2009, respectiv nu există o alternativă acceptabilă, iar măsurile derogatorii nu sunt în detrimentul menţinerii populaţiei speciei într-o stare de conservare favorabilă.

Derogarea este acordată pentru a preveni pagubele, în sensul că Inspectoratul de Poliție Județean Cluj a solicitat urgentarea procedurii de relocare a exemplarului de barză (Ciconia ciconia), deoarece acesta a produs daune hornului construcției cu destinație post de poliție și soba nu mai poate fi utilizată, prin urmare clădirea nu mai poate fi încălzită iar personalul care lucrează în acea clădire stă în frig.

Polițiștii folosesc acum alte surse de încălzire

Polițiștii din Călățele nu mai pot folosi soba din sediu după ce un cuib de barză a fost construit chiar pe hornul clădirii, potrivit Green News. Pentru a putea reloca legal cuibul, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Cluj a demarat o procedură complexă, care implică avize speciale, inclusiv din partea Academiei Române și emiterea unui ordin de ministru de către Ministerul Mediului.

Până la obținerea tuturor aprobărilor necesare, angajații Postului de Poliție Călățele au fost nevoiți să renunțe la soba pe lemne și să utilizeze surse de încălzire pe bază de energie electrică, pentru a nu perturba activitatea în sezonul rece.

Mutarea cuibului de barză ilegal constituie infracțiune

Mutarea unui cuib de barză fără respectarea procedurilor legale constituie infracțiune. Legea prevede pedepse cu închisoare de la 3 luni la un an sau amendă penală cuprinsă între 30.000 și 60.000 de lei. În plus, o intervenție neautorizată ar putea atrage sancțiuni pentru România din partea Uniunii Europene, având în vedere obligațiile asumate privind protecția speciilor sălbatice.

Câte berze trăiesc în România

România a finalizat recent recensământul național al berzelor. Au fost identificate aproape 8.000 de cuiburi, iar estimările arată că în țară pot cuibări între 9.752 și 12.638 de perechi. Cele mai multe cuiburi au fost raportate în județul Harghita, unde au fost identificate 843, iar în localitatea Joseni au fost numărate 126 de cuiburi.