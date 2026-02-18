Târgul de Dragobete din Capitală, reprogramat din cauza vremii nefavorabile. Când va avea loc

Târgul de Dragobete, organizat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în parteneriat cu Cooperativa Agricolă Caprirom Sud-Muntenia, nu va mai avea loc în perioada 19-21 februarie.

Potrivit unei informări de presă, târgul din cadrul proiectului „Poftim, din România!” a fost reprogramat să aibă loc săptămâna viitoare, în perioada 26-28 februarie.

Această inițiativă promovează produsele agroalimentare românești și munca producătorilor locali. Vizitatorii pot descoperi și cumpăra produse aduse direct de la fermieri.

Expozanții vin din județele Argeș, Brașov, Brăila, Buzău, Botoșani, Caraș-Severin, Cluj, Dâmbovița, Dolj, Giurgiu, Gorj, Iași, Mureș, Neamț, Prahova, Sibiu, Suceava și Vâlcea.

Gama include fructe și legume proaspete, lapte și produse lactate, carne și preparate din carne, pește și produse din pește. Vor fi disponibile și produse artizanale din lavandă.

Decizia de a reprograma târgul a fost luată pe fondul condițiilor meteorologice nefavorabile din Capitală. În noaptea de marți spre miercuri, stratul de zăpadă a crescut rapid și a fost emis inclusiv un mesaj RO-Alert.

Miercuri, ANM a emis Cod portocaliu pentru municipiul București, valabil în intervalul miercuri, ora 10:00 – joi, ora 10:00. Prognoza meteo anunță ninsori persistente și un strat total de zăpadă care va depăși 50 de centimetri.