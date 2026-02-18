Prima pagină » Breaking News » VIDEO. Ninsoarea și viscolul au închis circulația pe cel mai mare pod suspendat din România

VIDEO. Ninsoarea și viscolul au închis circulația pe cel mai mare pod suspendat din România

Autoritățile au închis circulația pe cel mai mare pod suspendat din România. Decizia a fost anunțată miercuri. De vină sunt ninsoarea și viscolul din regiunea Dunărea de Jos.
VIDEO. Ninsoarea și viscolul au închis circulația pe cel mai mare pod suspendat din România
Sursa foto: captură video Facebook/Directia Regionala de Drumuri si Poduri Buzau
Petru Mazilu
18 feb. 2026, 12:19, Social

Ninsoarea și viscolul au determinat autoritățile să închidă circulația pe podul suspendat peste Dunăre de la Brăila. De asemenea, nu se poate circulația pe drumurile care duc spre pod.

„Circulație închisă pe DN 2S și DN 22J – acces restricționat și pe podul peste Dunăre. Circulația rutieră pe DN 2S, pe sectorul cuprins între km 5+790 și km 18+760, precum și pe DN 22J, între km 0+000 și km 4+100, se închide începând cu ora 11:00 din cauza condițiilor meteo severe. Ca urmare a acestor restricții, accesul autoturismelor pe podul peste Dunăre de la Brăila este, de asemenea, închis”, a transmis CNAIR pe Facebook.

Mai multe echipaje se află în zonă pentru a deszăpezi șoseaua și a-i opri pe șoferi să intre în zonele interzise circulației.

Recomandarea video

Impozitele pentru clădirile mai vechi de 50 de ani și taxele locale pentru persoanele cu dizabilități vor fi reanalizate
G4Media
Cu cât se vinde 1 kilogram de ficat de pui danez, în magazinele Kaufland din România
Gandul
Călăul lui Gheorghe Chindriș, dezvăluiri uluitoare. Motivul pentru care tânărul de 26 de ani l-a ucis pe fostul director de la Cupru Min
Cancan
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Prosport
Taximetrist găsit mort în maşina de serviciu, pe o stradă din sectorul 1 din București, în mijlocul codului roșu de ninsoare
Libertatea
Categoria de pensionari români care pierd 200 lei la pensie, în 2026
CSID
Foto / Controalele cu radarul pistol scot la iveală mai mult decât depășirea vitezei legale. Ce au găsit polițiștii în trafic
Promotor