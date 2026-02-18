Accident în mijlocul viscolului. Un microbuz a lovit un tren în județul Galați

Accidentul s-a produs miercuri în jurul prânzului în localitatea Chiraftei din județul Galați. Accidentul a fost anunțat prin serviciul unic de urgență 112.

Potrivit ISU Galați, un microbuz a lovit trenul R 10385. În microbuz nu era decât șoferul, în timp ce în tren se aflau 14 călători. Nicio persoană nu a fost rănită în urma impactului.

Circulația trenurilor prin zonă este blocată și călătorii au fost nevoiți să coboare din garnitură pentru a căuta alte mijloace de transport.

Județul Galați este afectat de ninsori și viscol.