Viscolul și căderile masive de zăpadă înregistrate în ultimele zile pe teritoriul României au perturbat și livrarea pașapoartelor.
Viscolul blochează și pașapoartele: întârzieri anunțate oficial în livrarea documentelor
Andreea Tobias
18 feb. 2026, 12:57, Social

Direcția Generală de Pașapoarte anunță oficial că pot apărea întârzieri în transportul documentelor atât către serviciile publice comunitare, cât și către solicitanții care au optat pentru livrarea prin curier, operată de C.N. Poșta Română.

Instituția recomandă cetățenilor să verifice stadiul cererii online, pe www.pasapoarte.mai.gov.ro, secțiunea Status Pașaport, înainte de a se deplasa la ghișeu – pentru a evita o ieșire inutilă pe un carosabil periculos.

Livrările vor reveni la normal imediat ce condițiile meteo vor permite circulația în siguranță.

