Haos în București după ninsoare: 183 de copaci rupți, zeci de mașini avariate și un microbuz blocat în zăpadă. VIDEO

În doar o oră – între 08:00 și 09:00 – au fost gestionate 160 de intervenții în Capitală, pentru îndepărtarea a 183 de copaci rupți, 74 de autoturisme avariate, 2 stâlpi rupți și 3 cabluri electrice căzute pe carosabil.

În județul Ilfov au fost înregistrate 3 intervenții – un autoturism avariat și 10 copaci rupți.

Totodată, în urmă cu scurt timp, echipele de intervenție au acționat pentru deblocarea unui microbuz cu pasageri blocat în zăpadă, în localitatea Chiajna.

„În urmă cu scurt timp, ISU Bucuresti-Ilfov a intervenit în localitatea Chiajna pentru deblocarea unui microbuz rămas înzăpezit, în care se aflau mai multe persoane. Din cauza ninsorii și a depunerilor de zăpadă de pe carosabil, autovehiculul nu și-a mai putut continua deplasarea în condiții de siguranță.

Echipajele de intervenție au acționat pentru degajarea microbuzului și pentru sprijinirea persoanelor aflate la bord, astfel încât acestea să își poată continua deplasarea în siguranță. Din fericire, nu au fost înregistrate victime.

Pompierii rămân mobilizați pentru a răspunde prompt oricăror solicitări, recomandând cetățenilor prudență sporită în condiții meteorologice dificile și echiparea corespunzătoare a autovehiculelor pentru sezonul rece”, informewză IGSU.

Intervenția jandarmilor

Începând cu ora 12.00, DGJMB acționează cu 55 de jandarmi, dotați cu materiale specifice pentru deszăpezire, astfel:

– la Spitalul Marie Curie (Budimex), cu 20 de jandarmi

– la Spitalul Fundeni, cu 20 de jandarmi

– la Spitalul Grigore Alexandrescu, cu 15 jandarmi

În plus, începând cu ora 13.00 DGJMB are un disponibil de încă 45 de jandarmi, pentru solicitări din partea ISU.