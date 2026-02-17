Vlad Voiculescu: „majoritatea problemelor de la STB ar putea fi rezolvate într-o ședință de partid. La PNL”

„Urmăresc de câteva săptămâni, consternat, spectacolul de replici dintre primarul general, Ciprian Ciucu, și Daniel Băluță, cu replici tăioase pe Facebook între «Daniel» și «Ciprian». Totul parcă într-o continuă campanie electorală. Dar campania a trecut, iar tonul – chiar al unor dezbateri legitime – cred eu că ar putea și ar trebui să fie altul. Cele mai multe discuții sunt despre STB – cea mai mare gaură neagră a Primăriei București”, a scris marți Vlad Voiculescu, într-o postare pe Facebook.

Europarlamentarul susține că, în 2024, STB a înregistrat 2.085 de accidente rutiere și enumeră, printre problemele companiei, datorii mari și riscul reducerii flotei din lipsă de piese sau finanțare.

„Gaura neagră” a PMB

„În mai multe rânduri USR a propus un audit al companiilor municipale. Acum a propus și primarul Ciucu (PNL) același lucru: un audit la STB. Băluță (PSD) în replică îi propune să își dea demisia. În momentul în care Nicușor Dan a preluat mandatul, STB avea datorii de 1,2 miliarde de lei și se afla la limita falimentului. Datoria a scăzut la 760 de milioane de lei în 2022 și apoi a urcat iarăși. Acum este peste 1,5 miliarde de lei”, a notat Voiculescu.

Președintele USR București susține că PNL conduce STB din 2021.

„Din 2021, PNL conduce STB-ul. Directoratul, Consiliul de Administrație, Direcția de Transporturi din Primăria București – toate sunt la PNL. Membrii Consiliului de Administrație al STB încasează câte 3.000 € pentru o singură ședință pe lună. Dintr-un CA de 13 membri, 6 sunt PNL, 1 PSD, 1 PMP și 5 neafiliați. Fostul director STB Daniel Istrate, susținut de PNL, și-a crescut salariul de 4 ori în mai puțin de doi ani – de la 3.000 € la 12.000 € pe lună. Tot el și-a renovat biroul cu 153.000 €. Salariul i-a fost redus abia vara trecută, după investigațiile din presă. STB are 200 de directori și șefi. Peste șefii mai vechi de la PSD din perioada Firea, s-au mai făcut niște posturi suplimentare de șefi pe care s-au așezat cei de la PNL”, a scris Voiculescu.

„Adevărul este că majoritatea problemelor de la STB ar putea fi rezolvate într-o ședință de partid. La PNL. Eventual urmată de o discuție așezată cu PSD. Da, sunt niște decizii grele de luat, dar sunt de luat în PNL și mai apoi în PSD”, a adăugat acesta.

Vlad Voiculescu a mai spus că USR București „cheamă la responsabilitate” și propune o discuție la aceeași masă pentru un plan de finanțare, reformă de management și indicatori clari pentru STB.