Prima pagină » Politic » Vlad Voiculescu: „majoritatea problemelor de la STB ar putea fi rezolvate într-o ședință de partid. La PNL”

Vlad Voiculescu: „majoritatea problemelor de la STB ar putea fi rezolvate într-o ședință de partid. La PNL”

Vlad Voiculescu, președintele USR București, afirmă că „majoritatea problemelor de la STB” ar putea fi rezolvate rapid, printr-o decizie luată în interiorul PNL, „eventual urmată de o discuție așezată cu PSD”.
Vlad Voiculescu: „majoritatea problemelor de la STB ar putea fi rezolvate într-o ședință de partid. La PNL”
Iulian Moşneagu
17 feb. 2026, 18:56, Politic

„Urmăresc de câteva săptămâni, consternat, spectacolul de replici dintre primarul general, Ciprian Ciucu, și Daniel Băluță, cu replici tăioase pe Facebook între «Daniel» și «Ciprian». Totul parcă într-o continuă campanie electorală. Dar campania a trecut, iar tonul – chiar al unor dezbateri legitime – cred eu că ar putea și ar trebui să fie altul. Cele mai multe discuții sunt despre STB – cea mai mare gaură neagră a Primăriei București”, a scris marți Vlad Voiculescu, într-o postare pe Facebook.

Europarlamentarul susține că, în 2024, STB a înregistrat 2.085 de accidente rutiere și enumeră, printre problemele companiei, datorii mari și riscul reducerii flotei din lipsă de piese sau finanțare.

„Gaura neagră” a PMB

„În mai multe rânduri USR a propus un audit al companiilor municipale. Acum a propus și primarul Ciucu (PNL) același lucru: un audit la STB. Băluță (PSD) în replică îi propune să își dea demisia. În momentul în care Nicușor Dan a preluat mandatul, STB avea datorii de 1,2 miliarde de lei și se afla la limita falimentului. Datoria a scăzut la 760 de milioane de lei în 2022 și apoi a urcat iarăși. Acum este peste 1,5 miliarde de lei”, a notat Voiculescu.

Președintele USR București susține că PNL conduce STB din 2021.

„Din 2021, PNL conduce STB-ul. Directoratul, Consiliul de Administrație, Direcția de Transporturi din Primăria București – toate sunt la PNL. Membrii Consiliului de Administrație al STB încasează câte 3.000 € pentru o singură ședință pe lună. Dintr-un CA de 13 membri, 6 sunt PNL, 1 PSD, 1 PMP și 5 neafiliați. Fostul director STB Daniel Istrate, susținut de PNL, și-a crescut salariul de 4 ori în mai puțin de doi ani – de la 3.000 € la 12.000 € pe lună. Tot el și-a renovat biroul cu 153.000 €. Salariul i-a fost redus abia vara trecută, după investigațiile din presă. STB are 200 de directori și șefi. Peste șefii mai vechi de la PSD din perioada Firea, s-au mai făcut niște posturi suplimentare de șefi pe care s-au așezat cei de la PNL”, a scris Voiculescu.

„Adevărul este că majoritatea problemelor de la STB ar putea fi rezolvate într-o ședință de partid. La PNL. Eventual urmată de o discuție așezată cu PSD. Da, sunt niște decizii grele de luat, dar sunt de luat în PNL și mai apoi în PSD”, a adăugat acesta.

Vlad Voiculescu a mai spus că USR București „cheamă la responsabilitate” și propune o discuție la aceeași masă pentru un plan de finanțare, reformă de management și indicatori clari pentru STB.

Recomandarea video

Impozitele pentru clădirile mai vechi de 50 de ani și taxele locale pentru persoanele cu dizabilități vor fi reanalizate
G4Media
Cele 3 zodii lovite din plin de eclipsa inelară de Soare. Cristina Demetrescu anunță tulburări și necazuri în viața acestor nativi
Gandul
E oficial! Cătălin Măruță a dat LOVITURA. A semnat noul contract, după ce a fost dat afară de Pro TV
Cancan
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Prosport
Proiectul de la Bicaz al miliardarului Iulian Dascălu: centrală îngropată sub munte, lac nou și kilometri de tuneluri
Libertatea
Scapă rapid de răceală cu acest CEAI simplu și eficient. Îl poți consuma câteva zile la rând
CSID
Foto / Controalele cu radarul pistol scot la iveală mai mult decât depășirea vitezei legale. Ce au găsit polițiștii în trafic
Promotor