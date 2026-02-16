Muraru acuză: „PSD blochează reformele și apoi se laudă că le deblochează”

Postarea deputatului face referire la o ședință a coaliției, convocată la inițiativa premierului Ilie Bolojan, în cadrul căreia s-a ajuns la un acord pentru reformarea administrației și implementarea pachetului de relansare economică.

Muraru subliniază că măsurile nu au fost simple, dar rezultatul este unul adaptat: reducerile de cheltuieli vor fi aplicate în mod diferențiat, fără afectarea domeniilor deja vulnerabile, precum educația sau sănătatea, și fără disponibilizări inutile în aproape jumătate din primării.

„Astăzi, am avut o nouă demonstrație marca PSD. Ei blochează reformele și apoi tot ei se laudă că le deblochează, deși soluțiile sunt cele despre care premierul a tot vorbit în ultima perioadă.

Astfel, la inițiativa premierului Ilie Bolojan, a avut loc ședința coaliției în care s-a ajuns la un acord pe reforma administrației și pachetul de relansare economică. Vor fi adoptate prin OUG după finalizarea avizării.

Nu au fost discuții simple. Dar tocmai de aceea contează rezultatul: fiecare domeniu sensibil va avea soluții adaptate de reducere a cheltuielilor. În educație nu se mai fac reduceri acolo unde deja s-au aplicat. În sănătate, unde există deficit de personal, nu se taie salarii. Aproape jumătate din primării nu vor face disponibilizări fiindcă deja au un număr optim de angajați.

Da, sunt măsuri dificile. Dar nu avem de ales. Le asumăm pentru că alternativa de a nu facem nimic și să lăsăm cheltuielile să crească necontrolat ar fi fost mult mai costisitoare pentru toți românii”, se arată în postarea scrisă de acesta pe pagina oficială de Facebook.