Raluca Turcan, despre jocurile de noroc: Profitul industriei nu poate fi construit pe vulnerabilitatea copiilor și tinerilor

„Cele două proiecte de lege pe care le-am inițiat pentru combaterea dependenței de jocuri de noroc au fost adoptate în plenul Senatului, deși în comisie primiseră raport de respingere. Mă bucur că demersului meu i s-au raliat parlamentari din toate partidele de la guvernare – USR, PSD și UDMR – care au înțeles că protecția tinerilor trebuie să fie mai presus de orice dispută politică”, a scris Raluca Turcan, luni seara, pe pagina sa de Facebook.

Deputata PNL a precizat că primul proiect prevede creșterea vârstei minime de acces la jocurile de noroc de la 18 la 21 de ani, afirmând că este: „o măsură necesară pentru a reduce vulnerabilitatea tinerilor la comportamente adictive într-o perioadă critică de dezvoltare”.

Potrivit deputatei, al doilea proiect introduce reguli ferme pentru publicitate: eliminarea reclamelor online la jocuri de noroc între orele 6:00 și 24:00, la fel ca în audiovizual, și interzicerea totală a folosirii persoanelor publice în promovarea acestora, indiferent de platformă.

„Nu mai permitem ca imaginea unor vedete să fie folosită pentru a atrage adolescenți către un risc major. Profitul industriei jocurilor de noroc nu poate fi construit pe vulnerabilitatea copiilor și tinerilor”, a scris Turcan.

Cele două proiecte de lege au fost depuse în Parlament în luna noiembrie 2025. Acestea au fost adoptate de Senat, luni, și urmează să fie dezbătute în Camera Deputaților.

Deputata a precizat că speră ca „cele două proiecte să fie dezbătute și votate rapid în Camera Deputaților, astfel încât să devină lege cât mai curând”, afirmând și că „protecția tinerilor nu poate fi amânată”.

Proiectele au fost inițiate de Diana Stoica și Raluca Turcan, alături de parlamentari de la USR, PNL, UDMR și PSD.