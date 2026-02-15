Un europarlamentar PNL acuză PSD de populism și blocaje: Acestea nu sunt simple episoade politice, ci semnale de risc

Daniel Buda, europarlamentar PNL, acuză PSD de populism și blocaje care pun în pericol stabilitatea economică a României, după ce Agenția Fitch a menținut ratingul țării la „BBB-” cu perspectivă negativă.

Fitch confirmă scăderea deficitului, dar avertizează asupra riscurilor

Agenția de rating Fitch a remarcat scăderea deficitului bugetar, dar atrage atenția asupra incertitudinilor care pot apărea după schimbarea guvernamentală din 2027, când PSD va prelua funcția de premier. Daniel Buda subliniază că aceste riscuri vin din discursul duplicitar al PSD, care afectează credibilitatea reformelor economice și fiscale.

„Am văzut cu toții și au văzut și cei de la Fitch discursul duplicitar al PSD: una spun în coaliție, alta spun în spațiul public; votează anumite proiecte, dar atacă măsurile și vin cu propuneri care ne-ar întoarce la risipă bugetară și la haos fiscal. Acestea nu sunt simple episoade politice, ci semnale de risc pentru România”, a declarat Daniel Buda.

Exemple concrete de blocaje și populism

Europarlamentarul a evidențiat mai multe zone unde PSD blochează reformele esențiale:

„Am văzut frâne puse reformei administrației centrale și locale, blocaje la reforma pensiilor magistraților, isteria ipocrită pe marginea recesiunii tehnice și atacurile fără obraz la adresa premierului Bolojan. Vorbesc despre responsabilitate, dar flirtează permanent cu populismul și chiar cu AUR.”

Daniel Buda atrage atenția că aceste acțiuni pun în pericol stabilitatea fiscală a României și afectează investițiile și credibilitatea țării în fața agențiilor internaționale de rating.

Întrebarea-cheie pentru PSD