Oana Țoiu anunță cursuri de limba română și reluarea Comisiei Mixte România-Bavaria

Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a vizitat comunitatea românească din Bavaria, unde a prezentat rezultate concrete pentru sprijinirea românilor din Germania: lansarea cursurilor de limba română în școlile locale și reluarea lucrărilor Comisiei Mixte Economice România-Bavaria.

Vizita a avut loc în marja Conferinței de Securitate de la München (MSC), iar întâlnirea la Consulatul General al României din München a reunit reprezentanți ai comunității românești, estimată la aproximativ 300.000 de persoane. Ministrul a subliniat importanța strategică a relațiilor dintre România și Bavaria, un land cu investiții germane semnificative în România și schimburi comerciale bilaterale de aproape 8 miliarde de euro anual.

Comunitatea românească din Bavaria – istorie și contribuții

Oana Țoiu a evidențiat „densitatea istorică” a comunității, formată din sași, șvabi, foști membri ai rezistenței anticomuniste și profesioniști înalt calificați:

„Acest mix de generații și biografii produce o comunitate matură și exigentă. Activitatea dumneavoastră în industrii esențiale – auto, construcții, digital, servicii medicale – contribuie direct la prosperitatea Bavarei”, a spus ministrul.

Cursuri de limba română pentru copii în Germania

În cadrul întâlnirii, ministrul a anunțat lansarea cursurilor de limba română pentru copii în școlile din Germania și extinderea programelor gratuite organizate de Ministerul Afacerilor Externe împreună cu Institutul Limbii Române, începând cu acest an școlar.

Reluarea Comisiei Mixte România-Bavaria

Oana Țoiu a avut o întrevedere bilaterală cu Eric Beisswenger, ministru de stat pentru Afaceri Europene și Internaționale în cadrul Cancelariei de Stat a Bavariei, stabilind reluarea lucrărilor Comisiei Mixte România-Bavaria în martie 2026, la București. Discuțiile vor viza investiții comune și protecția drepturilor lucrătorilor români din Germania.

Alte întâlniri bilaterale la München

De asemenea, ministrul român a discutat cu Hendrik Wüst, premierul landului Renania de Nord-Westfalia, despre atragerea de noi investiții în România și sprijinirea antreprenorilor români din Germania.