„Made in Europe” divide Franța și Germania: Macron cere preferință europeană, Merz avertizează

În fața unui grup de lideri de afaceri reuniți în portul belgian, Macron a insistat că Europa trebuie să își protejeze baza industrială pentru a-și apăra locurile de muncă și modelul social, în special în domenii precum industria chimică, semiconductorii și tehnologiile avansate. „Dacă vrem să păstrăm joburile pe acest continent (…) trebuie să păstrăm și să definim, prin design, conținut european”, a declarat acesta.

La scurt timp, Merz a transmis un mesaj mai prudent: regulile de „preferință europeană” ar trebui folosite „inteligent”, doar în sectoare critice și ca „ultimă soluție”. În viziunea sa, conceptul de „Made in Europe” nu ar trebui redus la cote de conținut sau la criterii de achiziții publice, ci ar trebui să însemne în primul rând mai puțină birocrație, o piață unică mai funcțională și diversificarea comerțului.

Schimbul de replici scoate la iveală tensiunile dintre cele mai mari două economii ale blocului, în contextul în care UE caută un răspuns coerent la problemele de competitivitate. Europa se confruntă cu dificultăți vechi – o piață internă insuficient integrată și reforme economice implementate inegal – într-un moment în care Statele Unite devin tot mai protecționiste, iar China își extinde capacitățile industriale.

Deși există consens privind urgența relansării competitivității, diferențele apar la capitolul instrumente. Franța promovează de mai mult timp, la nivel european, o agendă de tip „Buy European”, de la producția de apărare până la regulile de achiziții. În paralel, Comisia Europeană pregătește pentru luna viitoare un pachet legislativ care ar urma să introducă praguri privind ponderea inputurilor europene în produse, dar și condiții mai stricte pentru anumite investiții străine — inclusiv cerințe legate de transfer de tehnologie, angajări locale și parteneriate cu firme europene.

O altă linie de falie între Paris și Berlin rămâne finanțarea prin datorie comună. Macron a reafirmat sprijinul pentru extinderea capacității UE de a emite datorie împreună, argumentând că doar așa pot fi finanțate investițiile strategice în spațiu, apărare, securitate, tehnologii verzi, inteligență artificială și quantum. Germania se opune, preferând o repoziționare a banilor în bugetul multianual al UE către investiții și departe de domenii precum agricultura.

Liderii se întâlnesc astăzi

Reuniunea de o zi a liderilor, dedicată competitivității, va fi condusă de președintele Consiliul European, António Costa, care a declarat pentru Bloomberg că există un „sentiment clar de urgență” pentru decizii cu impact. La discuții sunt așteptați și Mario Draghi, fost șef al Banca Centrală Europeană, precum și Enrico Letta, ambii autori ai unor rapoarte recente despre deficitul de competitivitate al UE.

Potrivit unor persoane familiarizate cu pregătirile, liderii vor analiza opțiuni pentru integrarea piețelor, prioritizarea companiilor europene în contractele publice și relaxarea unor reguli pentru a permite apariția unor companii europene mai mari. Discuțiile ar urma să continue și în martie, când planurile ar putea fi consolidate, însă sursele indică faptul că nu sunt așteptate „breakthrough-uri” majore la întâlnirea de joi.