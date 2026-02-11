Prima pagină » Știri externe » Macron despre Musk: „Este în primul rând un tip supra-subvenționat”

Emmanuel Macron l-a citat miercuri pe Elon Musk ca exemplu, pentru a apăra investițiile publice europene în industrie, „un tip suprasubvenționat” de guvernul federal american pentru sistemul său de comunicații prin satelit Starlink, provocând o replică din partea celui mai bogat om din lume.
Macron despre Musk: „Este în primul rând un tip supra-subvenționat”
Sursa foto: Francis Chung/POLITICO
Laurentiu Marinov
12 feb. 2026, 00:46, Știri externe

Într-un discurs adresat unui grup de industriași europeni la Anvers, în Belgia, președintele francez a elaborat pledoaria sa pentru o „preferință europeană” și pentru investiții masive în sectoarele viitorului, care să fie finanțate, potrivit acestuia, în special prin împrumuturi comune de la Uniunea Europeană, potrivit Le Figaro.

„Dacă vă uitați la Statele Unite, există o mulțime de bani privați”, a spus el, „dar există și o mulțime de bani publici”, în special în domeniul energiei și spațiului. „Toată lumea este fascinată de Starlink”, a adăugat el, „dar dacă suntem realiști, domnul Musk este probabil unul dintre oamenii din lume care au încasat cele mai multe miliarde de dolari de la contribuabilii americani”.

„Elon Musk este, în primul rând, un tip supra-subvenționat” de guvernul federal, a adăugat el. „Vestea bună este că acest lucru l-a făcut incredibil de inovator. Și a devenit competitiv datorită acestei abordări americane”, a insistat Emmanuel Macron, considerând că aceasta este o cale pe care europenii ar trebui să o urmeze pentru a rămâne „în cursă” împotriva Statelor Unite și a Chinei.

Musk a reacționat

Elon Musk a răspuns rapid pe rețeaua sa de socializare X, susținând că cele mai puternic subvenționate companii sunt „concurenții” săi, în special din Europa. „Dacă adunați toate fondurile publice primite vreodată de Tesla și SpaceX, acestea reprezintă doar aproximativ 1% din valoarea combinată a acestor companii de mașini electrice și spațiale”, a afirmat el. „Pe de altă parte, dacă procedați la fel cu marile companii aerospațiale americane și europene, banii publici pe care i-au primit depășesc 100% din valoarea lor!”, a estimat el.

