Bruxelles-ul îl susține pe Sánchez după conflictul său cu Musk și Durov: „Condamnăm orice atac asupra liderilor statelor noastre membre”

Comisia Europeană a strâns, vineri, rândurile cu Pedro Sánchez în urma atacurilor la adresa prim-ministrului spaniol de către Elon Musk și fondatorul Telegram, Pavel Durov.

„Suntem în deplină solidaritate cu prim-ministrul spaniol. Desigur, condamnăm orice atacuri la adresa liderilor statelor noastre membre ”, a declarat Thomas Regnier, purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene pentru politica digitală, într-o conferință de presă. De asemenea, el a aprobat toate măsurile luate de statele membre pentru a asigura respectarea legislației digitale a UE, informează 20minutos.

Conflictul s-a declanșat după ce atât Musk, cât și Durov l-au atacat pe Sánchez pentru inițiativa sa de a interzice accesul la rețelele de socializare pentru persoanele sub 16 ani. Ulterior, Musk l-a insultat pe prim-ministru prin intermediul Twitter, iar fondatorul Telegram a trimis un mesaj prin intermediul platformei acuzând Spania de cenzură.

Președintele guvernului spaniol și-a exprimat îngrijorarea deosebită cu privire la impactul rețelelor de socializare, descriind mediul digital drept un „univers toxic și fără legi ”, un „stat eșuat” care afectează în special generațiile mai tinere. El a deplâns faptul că, în multe cazuri, lipsa reglementării pe platformele de socializare a permis răspândirea conținutului dăunător în condiții de impunitate, punând în pericol atât siguranța, cât și bunăstarea minorilor.

Interzicerea rețelelor de socializare pentru copiii sub 16 ani.

Comisia Europeană a salutat săptămâna aceasta intenția guvernului spaniol de a interzice rețelele de socializare pentru persoanele sub 16 ani, dar a avertizat că legislația nu poate impune niciun sistem de verificare a vârstei pe platforme, deoarece acest lucru nu este acoperit de reglementările europene.

Și a pus la îndoială intenția Executivului de a-i trage la răspundere pe directorii platformelor pentru încălcarea legii, deoarece DSA nu vizează persoanele fizice, ci platformele în sine.

În urma măsurilor anunțate la Dubai, Musk și Durov l-au criticat pe Sánchez săptămâna aceasta . Directorul general al X l-a numit „tiran și trădător al poporului spaniol”, în timp ce directorul general al Telegram a transmis un mesaj tuturor utilizatorilor spanioli prin intermediul canalului oficial al aplicației, exprimându-și dezacordul față de propunerea prim-ministrului.