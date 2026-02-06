Spania îl atacă pe fondatorul Telegram în controversa privind restricționarea accesului pe rețelele de socializare

Intervenția publică extraordinară a lui Durov, care a venit la o zi după ce Elon Musk l-a numit pe prim-ministrul Spaniei, Pedro Sanchez, un „adevărat totalitar fascist” din cauza măsurilor propuse dezvăluie escaladarea rapidă a tensiunilor dintre guvernele europene și puternicii lideri tehnologici la nivel global, potrivit The Guardian.

Într-un mesaj general trimis tuturor utilizatorilor Telegram din Spania miercuri după-amiază, antreprenorul rus în tehnologie a acuzat guvernul lui Sanchez că „promovează noi reglementări periculoase care amenință libertățile pe internet”, adăugând că măsurile ar putea transforma Spania „într-un stat de supraveghere sub pretextul «protecției»”.

Șeful Telegram susține că se erodează anonimatul

Durov a susținut că verificarea obligatorie a vârstei, prevăzută în legislația propusă, ar crea un precedent pentru urmărirea „identității FIECĂRUI utilizator, erodând anonimatul și deschizând uși pentru colectarea în masă a datelor”. El a mai spus că tragerea la răspundere a directorilor din domeniul tehnologiei pentru conținut ilegal, instigator la ură sau dăunător ar încuraja „cenzura excesivă” și ar determina platformele să „șteargă orice, cât de cât, controversat pentru a evita riscurile, reducând la tăcere disidența politică, jurnalismul și opiniile cotidiene”

Surse guvernamentale spaniole au replicat, spunând că mesajul fără precedent al lui Durov către milioane de utilizatori a fost conceput pentru a eroda încrederea în instituții și a demonstrat necesitatea reglementării rețelelor de socializare și a aplicațiilor de mesagerie mobilă.