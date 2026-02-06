Prima pagină » Știri externe » Spania îl atacă pe fondatorul Telegram în controversa privind restricționarea accesului pe rețelele de socializare

Spania l-a acuzat pe Pavel Durov de „răspândire de minciuni” și de încercarea de a submina instituțiile democratice după ce fondatorul Telegram a folosit aplicația de mesagerie pentru a ataca planurile guvernului de a introduce o interdicție a accesului la rețelele de socializare pentru persoanele sub 16 ani și de a trage la răspundere companiile de tehnologie pentru conținut instigator la ură și dăunător.
Spania îl atacă pe fondatorul Telegram în controversa privind restricționarea accesului pe rețelele de socializare
Laurentiu Marinov
06 feb. 2026, 08:12, Știri externe

Intervenția publică extraordinară a lui Durov, care a venit la o zi după ce Elon Musk l-a numit pe prim-ministrul Spaniei, Pedro Sanchez, un „adevărat totalitar fascist” din cauza măsurilor propuse dezvăluie escaladarea rapidă a tensiunilor dintre guvernele europene și puternicii lideri tehnologici la nivel global, potrivit The Guardian.

Într-un mesaj general trimis tuturor utilizatorilor Telegram din Spania miercuri după-amiază, antreprenorul rus în tehnologie a acuzat guvernul lui Sanchez că „promovează noi reglementări periculoase care amenință libertățile pe internet”, adăugând că măsurile ar putea transforma Spania „într-un stat de supraveghere sub pretextul «protecției»”.

Șeful Telegram susține că se erodează anonimatul

Durov a susținut că verificarea obligatorie a vârstei, prevăzută în legislația propusă, ar crea un precedent pentru urmărirea „identității FIECĂRUI utilizator, erodând anonimatul și deschizând uși pentru colectarea în masă a datelor”. El a mai spus că tragerea la răspundere a directorilor din domeniul tehnologiei pentru conținut ilegal, instigator la ură sau dăunător ar încuraja „cenzura excesivă” și ar determina platformele să „șteargă orice, cât de cât, controversat pentru a evita riscurile, reducând la tăcere disidența politică, jurnalismul și opiniile cotidiene”

Surse guvernamentale spaniole au replicat, spunând că mesajul fără precedent al lui Durov către milioane de utilizatori a fost conceput pentru a eroda încrederea în instituții și a demonstrat necesitatea reglementării rețelelor de socializare și a aplicațiilor de mesagerie mobilă.

