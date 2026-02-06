Trump respinge oferta lui Putin de a prelungi pactul nuclear dintre SUA și Rusia. Ce propune în schimb

Președintele SUA, Donald Trump, a respins, joi, oferta făcută de omologul său rus privind prelungirea, cu un an, a pactului New START.

La câteva ore după expirarea pactului, Trump a declarat că tratatul New START a fost „prost negociat” și „este grav încălcat”.

Într-o postare pe rețeaua Truth Social, Donald Trump a cerut conturarea unui nou tratat nuclear în locul prelungirii pactului New START.

„Ar trebui să punem experții noștri nucleari să lucreze la un tratat nou, îmbunătățit și modernizat, care să poată dura mult timp în viitor”, a scris Trump pe Truth Social.

Tratatul New START a fost semnat în 2010 de către președinții din SUA și Rusia de la momentul respectiv, adică Barack Obama și Dmitri Medvedev. Tratatul permitea o singură prelungire de cinci ani, asupra căreia Putin și fostul președinte american Joe Biden au convenit în 2021, potrivit Deutsche Welle (DW).

Liderul de la Casa Albă nu a menționat ce țări vor fi incluse într-un nou tratat, însă purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat că discuțiile cu Rusia vor continua, notează DW. Trump a afirmat anterior că Beijingul, care are un arsenal nuclear în rapidă creștere, trebuie să fie inclus în orice acord viitor.

Potrivit The Independent, dacă tratatul nu este înlocuit cu nimic, analiștii de securitate prevăd un mediu mai periculos, cu un risc mai mare de erori de calcul. De asemenea, într-un astfel de scenariu, forțate să se bazeze pe ipoteze pesimiste cu privire la intențiile celeilalte părți, SUA și Rusia ar avea un motiv să-și mărească arsenalele nucleare.