FT: Guvernul SUA va finanța grupuri de reflecție și organizații caritabile din Europa aliniate mișcării MAGA

Departamentul de Stat din SUA va finanța grupuri de reflecție și organizații caritabile aliniate mișcării MAGA în Europa.

În luna decembrie a anului trecut, Sarah Rogers, înaltă funcționară a Departamentului de Stat, s-a deplasat la Londra, Paris, Roma și Milano, în cadrul a ceea ce a fost numit „turneul libertății de exprimare”. Scopul acestor deplasări a fost acela de a se întâlni cu think-tank-uri influente de dreapta. De asemenea, aceasta a discutat și cu personalități importante din partidul Reform UK din Marea Britanie, al lui Nigel Farage, despre alocarea unei sume de bani pentru promovarea valorilor americane. Informațiile au fost dezvăluite, în exclusivitate pentru Financial Times (FT), de trei surse familiarizate cu subiectul.

Finanțarea a fost corelată cu celebrarea a 250 de ani de la independența SUA, care va avea loc la sfârșitul acestui an, au spus sursele pentru FT.

Publicația mai notează faptul că un oficial american a declarat că această inițiativă reprezintă o schimbare față de proiectele anterioare ale Departamentului de Stat și că este probabil să se concentreze pe inițiative cu sediul în Londra, Paris, Berlin și Bruxelles.

Potrivit FT, un oficial american a afirmat că Rogers avea asociați în întreaga comunitate europeană a „libertății de exprimare” înainte de a intra în guvern, iar mulți dintre ei sunt dornici să valorifice resursele și atenția administrației americane conduse de Trump. În plus, Rogers ar viza Legea privind siguranța online din Marea Britanie, dar și Legea privind serviciile digitale din UE.

Reacția Departamentului de Stat din SUA

În replică, un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat a descris, într-o reacție pentru Financial Times, că finanțarea acestor grupuri de reflecție din Europa reprezintă „o utilizare transparentă și legală a resurselor pentru a promova interesele și valorile SUA în străinătate”.

Informația vine în contextul în care Casa Albă a criticat aliații europeni odată cu revenirea lui Donald Trump în funcția de președinte al SUA.

În strategia de securitate națională a SUA, care a fost publicată anul trecut, se solicită „cultivarea rezistenței” față de traiectoria actuală a continentului. În document se lansează un avertisment privind migrația în masă și „cenzura libertății de exprimare” care ar putea duce la „dispariția civilizației”.

Administrația Trump a interpretat eforturile Europei de a reglementa conținutul online, inclusiv pe marile rețele de socializare din SUA, ca un atac la adresa libertății de exprimare.