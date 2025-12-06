Trump reactivează Doctrina Monroe, iar SUA își reafirmă dominația în emisfera vestică. Noua strategie de securitate a SUA avertizează că Europa se confruntă cu o „erodare civilizațională”

Strategia Națională de Securitate, publicată vineri, descrie viziunea lui Trump drept una de „realism flexibil” și susține că SUA ar trebui să reînvie Doctrina Monroe din secolul al XIX-lea, care declara emisfera vestică drept zonă de influență a Washingtonului, scrie Reuters.

Documentul avertizează, de asemenea, că Europa se confruntă cu o „erodare civilizațională” și trebuie să își schimbe direcția.

Ce e Doctrina Monroe

Doctrina Monroe, formulată în 1823 de președintele american James Monroe, a fost un principiu de politică externă prin care Statele Unite declarau că emisfera vestică nu mai este deschisă colonizării sau intervențiilor europene.

În esență, mesajul era că orice amestec al puterilor europene în treburile Americilor va fi considerat o amenințare la adresa securității SUA, în timp ce Washingtonul se angaja să nu intervină în conflictele interne ale Europei.

De-a lungul timpului, doctrina a devenit fundamentul expansiunii și influenței americane în America Latină.

Revenirea la Doctrina Monroe și ambițiile SUA în emisfera vestică

Documentul reprezintă cea mai clară exprimare a dorinței lui Trump de a zdruncina ordinea mondială de după al Doilea Război Mondial, condusă de Statele Unite și construită pe o rețea de alianțe și grupuri multilaterale, și de a o redefini prin prisma doctrinei „America First”.

„Politica externă a președintelui Trump este pragmatică fără a fi «adepta pragmatismului», realistică fără a fi «realistă», principială fără a fi «idealistică», puternică fără a fi «belicoasă» și temperată fără a fi «pacifistă»”, se arată în documentul de 29 de pagini.

Documentul, publicat de fiecare nouă administrație și care ghidează activitatea multor agenții guvernamentale, afirmă că Trump va „restaura preeminența americană” în emisfera vestică și plasează regiunea în fruntea priorităților de politică externă ale administrației.

„Acest ‘Corolar al lui Trump’ la Doctrina Monroe este o restaurare puternică și bazată pe bun simț a puterii și priorităților americane, în concordanță cu interesele de securitate ale Statelor Unite”, afirmă documentul, sugerând că masiva desfășurare militară americană din regiune nu este temporară.

De la preluarea mandatului în ianuarie, criticii au spus că retorica lui Trump evocă un imperialism modern în emisfera vestică. La scurt timp după instalarea la Casa Albă, el a vorbit, în termeni vagi, despre recucerirea Canalului Panama și anexarea Groenlandei și Canadei.

Mai recent, creșterea prezenței militare americane în Caraibe și amenințările cu atacuri în Venezuela și în alte țări unde operează carteluri de droguri au amplificat îngrijorările într-o regiune în care Washingtonul are un istoric problematic de intervenții militare.

China, un rival economic și militar în creștere

Documentul face trimitere și la influența economică tot mai mare a Chinei în America Latină, care a îngrijorat administrațiile americane succesive, și la obiectivul de a o contracara.

În Asia, documentul afirmă că Trump urmărește să descurajeze un conflict cu China în legătură cu Taiwanul și Marea Chinei de Sud prin consolidarea puterii militare a SUA și a aliaților lor.

„Descurajarea unui conflict în privința Taiwanului, ideal prin păstrarea unei superiorități militare clare, este o prioritate”, se arată în document.

Chestiunea a reprezentat de ani de zile un punct sensibil în relațiile SUA–China.

Dar Trump are un istoric de acțiuni neconvenționale în politica externă, ceea ce face dificil de anticipat cum s-ar putea traduce această formalizare a temelor de securitate națională în acțiuni concrete.

Europa riscă o „erodare civilizațională”

În document, administrația adoptă o viziune sumbră asupra aliaților tradiționali din Europa, avertizând că bătrânul continent se confruntă cu o „erodare civilizațională” și trebuie să-și schimbe direcția dacă vrea să rămână un aliat de încredere al Statelor Unite.

„Pe termen lung, este mai mult decât plauzibil ca, în câteva decenii cel târziu, unele state membre NATO să devină majoritar non-europene”, afirmă documentul.

Unii analiști europeni au remarcat că documentul reia teme promovate de partidele de extremă dreapta, devenite principala forță de opoziție în Germania, Franța și alte state aliate tradițional cu SUA.

Administrația Trump, afirmă documentul, își dorește să restabilească „identitatea occidentală” în Europa.

Oficialii europeni au respins tonul Washingtonului, însă, în timp ce încearcă să-și refacă armatele pentru a răspunde amenințării din partea Rusiei, rămân în mare măsură dependenți de sprijinul militar al Statelor Unite.

Documentul spune că este în interesul strategic al Statelor Unite să negocieze o rezolvare rapidă în Ucraina și să restabilească „stabilitatea strategică” cu Rusia.

Trump are un istoric de declarații pozitive la adresa președintelui rus Vladimir Putin, care i-au atras critici îndelungate că ar fi „blând față de Rusia”.