Donald Trump, distins cu primul Premiu FIFA pentru Pace la tragerea la sorți a grupelor Cupei Mondiale

Donald Trump a fost desemnat câștigătorul noului Premiu FIFA pentru Pace, decernat vineri în cadrul tragerii la sorți pentru Cupa Mondială.
Iulian Moşneagu
05 dec. 2025, 19:38, Știri externe

FIFA, care a anunțat luna trecută crearea acestei distincții anuale, a precizat că premiul este dedicat „persoanelor care au întreprins acțiuni excepționale și extraordinare pentru pace”.

„Aceasta este medalia ta, o poți purta oriunde vrei”, i-a spus președintele FIFA, Gianni Infantino, președintelui SUA în momentul în care acesta și-a primit premiul FIFA pentru pace.

„Meritați cu siguranță primul premiu FIFA pentru pace. Puteți conta oricând pe sprijinul meu pentru a face lumea să prospere”, spune Infantino.

Gianni Infantino l-a susținut pe Trump pentru Premiului Nobel pentru Pace la începutul acestui an.

