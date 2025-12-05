Donald Trump, distins cu primul Premiu FIFA pentru Pace la tragerea la sorți a grupelor Cupei Mondiale

FIFA, care a anunțat luna trecută crearea acestei distincții anuale, a precizat că premiul este dedicat „persoanelor care au întreprins acțiuni excepționale și extraordinare pentru pace”.

„Aceasta este medalia ta, o poți purta oriunde vrei”, i-a spus președintele FIFA, Gianni Infantino, președintelui SUA în momentul în care acesta și-a primit premiul FIFA pentru pace.

„Meritați cu siguranță primul premiu FIFA pentru pace. Puteți conta oricând pe sprijinul meu pentru a face lumea să prospere”, spune Infantino.

Gianni Infantino l-a susținut pe Trump pentru Premiului Nobel pentru Pace la începutul acestui an.