Șeful forțelor armate ucrainene afirmă că ar fi „inacceptabil” ca Ucraina să facă anumite concesii teritoriale: „Tocmai de aceea luptăm”

Generalul Oleksandr Sîrskîi avertizează, într-un interviu acordat în exclusivitate publicației Sky News, că Rusia folosește negocierile de pace mediate de SUA drept „pretext” pentru a încerca să cucerească mai mult teritoriu prin forță pe câmpul de luptă.

Acesta a mai subliniat că ar fi „inacceptabil” ca Ucraina să „renunțe pur și simplu la teritoriu” în cadrul oricărui acord de pace cu Rusia.

„Pentru noi este inacceptabil să renunțăm pur și simplu la teritoriu. Ce înseamnă asta, să cedăm teritoriul nostru? Tocmai de aceea luptăm, pentru a nu renunța la teritoriul nostru”, a declarat oficialul ucrainean pentru Sky News.

Oprirea luptelor de-a lungul liniei actuale de contact, apoi negocieri necondiționate

Șeful forțelor armate ucrainene a mai afirmat că o „pace justă” poate fi obținută dacă va fi implementat un armistițiu și, abia după, ar începe negocierile. În plus, el a semnalat că soldații ucraineni vor continua să lupte dacă diplomația eșuează, dar a avertizat că soarta întregii Europe este în joc.

„În înțelegerea mea, o pace justă este o pace fără condiții prealabile, fără cedarea de teritorii. Înseamnă oprirea de-a lungul liniei actuale de contact. Oprire. Un armistițiu. Și după aceea negocieri, fără nicio condiție. Orice alt format ar fi o pace nedreaptă, iar pentru noi este inacceptabil”, a mai spus Sîrskîi.

Potrivit acestuia, în prezent, cele mai aprige lupte se dau în jurul orașului Pokrovsk, precum și în nord-estul orașului Kupiansk, în regiunea Harkov. În plus, lupte intense sunt și în zona Lyman, în Donbas, și în apropierea unui orașului Huliaipole, în regiunea Zaporojie, din sud-estul Ucrainei.