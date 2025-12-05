Profesor brazilian de la Harvard arestat după un incident cu o armă cu bile lângă o sinagogă din Massachusetts. Incidentul nu este considerat antisemit, spun autoritățile

Incidentul a avut loc în ajunul sărbătorii Yom Kippur, generând inițial neliniște în comunitatea locală.

Gouvea a fost reținut de U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) după revocarea vizei sale temporare, decizie venită din partea Departamentului de Stat. Administrația Trump a descris evenimentul drept un „incident antisemit”, însă această caracterizare este contrazisă atât de poliția locală, cât și de reprezentanții sinagogii Temple Beth Zion, scrie Reuters.

Poziția poliției și a sinagogii

Potrivit raportului poliției din Brookline, profesorul ar fi folosit pistolul cu bile pentru a alunga rozătoarele din apropierea locuinței sale, fără a ști că se află lângă o sinagogă sau că în acea seară se celebra o sărbătoare religioasă majoră.

Reprezentanții Temple Beth Zion au transmis comunității că incidentul nu a avut caracter antisemit, confirmând informațiile primite de la poliție.

Consecințele legale și presiunea asupra Harvard

În urma investigațiilor, Gouvea a acceptat să pledeze vinovat pentru folosirea ilegală a armei cu bile și să execute șase luni de probațiune preprocesuală. Celelalte acuzații – tulburarea liniștii publice, conduită necorespunzătoare și vandalism – au fost retrase în baza unui acord judiciar.

Arestarea profesorului are loc într-un context tensionat între administrația Trump și Universitatea Harvard, aceasta fiind acuzată că nu protejează suficient studenții evrei.

Instituția a contestat în instanță unele măsuri luate împotriva sa, obținând anterior o decizie favorabilă privind anularea unor granturi de cercetare în valoare de peste 2 miliarde de dolari.