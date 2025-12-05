Profesor brazilian de la Harvard arestat după un incident cu o armă cu bile lângă o sinagogă din Massachusetts. Incidentul nu este considerat antisemit, spun autoritățile

Incidentul a avut loc în ajunul sărbătorii Yom Kippur, generând inițial neliniște în comunitatea locală.
Gouvea a fost reținut de U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) după revocarea vizei sale temporare, decizie venită din partea Departamentului de Stat. Administrația Trump a descris evenimentul drept un „incident antisemit”, însă această caracterizare este contrazisă atât de poliția locală, cât și de reprezentanții sinagogii Temple Beth Zion, scrie Reuters.
Potrivit raportului poliției din Brookline, profesorul ar fi folosit pistolul cu bile pentru a alunga rozătoarele din apropierea locuinței sale, fără a ști că se află lângă o sinagogă sau că în acea seară se celebra o sărbătoare religioasă majoră.
Reprezentanții Temple Beth Zion au transmis comunității că incidentul nu a avut caracter antisemit, confirmând informațiile primite de la poliție.
În urma investigațiilor, Gouvea a acceptat să pledeze vinovat pentru folosirea ilegală a armei cu bile și să execute șase luni de probațiune preprocesuală. Celelalte acuzații – tulburarea liniștii publice, conduită necorespunzătoare și vandalism – au fost retrase în baza unui acord judiciar.
Arestarea profesorului are loc într-un context tensionat între administrația Trump și Universitatea Harvard, aceasta fiind acuzată că nu protejează suficient studenții evrei.
Instituția a contestat în instanță unele măsuri luate împotriva sa, obținând anterior o decizie favorabilă privind anularea unor granturi de cercetare în valoare de peste 2 miliarde de dolari.