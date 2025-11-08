Fizicianul Cristian Presură despre 3I ATLAS: „Dacă asta arată ca o navă extraterestră, atunci arăt și eu ca unul dintre ei”

Obiectul 3I ATLAS (denumit „3I” pentru că este al treilea obiect interstelar identificat de NASA și care e atipic și greu de încadrat într-o categorie) e, din vară, subiectul unor speculații ce trec în zona non-științifică.

Teorii din tot spectrul de emoții, de la haios la sumbru, au zguduit internetul cu tonurile lor apocaliptice.

Ce este acest 3I ATLAS, care traversează sistemul nostru solar la o viteză atipică și cu o taiectorie imprevizibilă?

O cometă? Un vehicul condus de o inteligență superioară?

„Venim cu gânduri pașnice”

Mulți au speculat că, dat fiind faptul că acest obiect se mișcă precis și-și schimbă traiectoria într-un mod imprevizibil, este condus de o formă inteligentă de viață.

Alții, pe Tik Tok, par că pur și simplu au luat-o razna – o multitudine de „călători astrali” au pretins că au fost contactați de locuitorii acestei „nave”, care au transmis un mesaj umanității, bineînțeles, în limba engleză: „home” (acasă), „friends” (prieteni), „we come in peace” (venim cu gânduri pașnice).

Ce bine! Asta ne mai lipsea: un război interstelar!

Chiar și astrofizicienii Harvard speculează că 3I ATLAS ar fi o navă spațială!

Un astrofizician de la Harvard a speculat că această presupusă cometă ar putea fi o navă extraterestră, care are o „accelerație non-gravitațională”, care își „ambalează motoarele” în timp ce traversează sistemul nostru solar.

„A existat o anumită propulsie care l-a deviat de la traiectoria sa inițială, iar eu m-aș fi așteptat să piardă între 10 și 20% din masă ca rezultat al reculului”, a declarat astrofizicianul Avi Loeb.

Acum două zile, 3I ATLAS a trecut foarte aproape de Soare și a căpătat o nuanță albăstruie, lucru care s-a explicat prin faptul că există „o sursă de lumină artificială”.

„O duzină de anomalii”

Aceste caracteristici ce intrigă se numără printre aproape o duzină de alte anomalii pe care astrofizicianul le-a analizat în ultimele două săptămâni.

Printre altele, obiectul nu are coada obișnuită a unei comete, prezintă semnături chimice neobișnuite și are dimensiuni impresionante, comparabile cu suprafața cartierului Manhattan.

Unii observatori sun sceptici în privința teoriilor lui Loeb. NASA afirmă că 3I ATLAS e o cometă obișnuită, care nu reprezintă o amenințare.

Când blocajul guvernamental blochează nu doar SUA, ci și cosmosul

NASA preconizează că 3I ATLAS va ajunge în punctul cel mai apropiat de Pământ la sfârșitul lui decembrie, înainte de a părăsi sistemul solar în ianuarie.

El sugerează că informațiile valoroase au fost întârziate din cauza blocajului guvernului american.

„Când ai un vizitator în curtea ta, mai bine afli ce natură are”,a spus Loeb vineri. „Nu ne permitem să adoptăm doar cea mai probabilă interpretare, și anunme că este un obiect natural”.

Presură: „Accelerația non-gravitațională vine de la gazul care se evaporă, nu de la motoare”

La rândul său, fizicianul român Cristian Presură, a spus, sâmbătă la Timișoara, că este exclus ca 3I ATLAS să fie altceva decât o cometă. Fizicianul a postat o foarte recentă fotografie a obiectului, lângă care a scris textul:

„Cea mai clară fotografie de până acum a obiectului interstelar 3I/ATLAS. Dacă asta arată ca o navă extraterestră, atunci arăt și eu ca unul dintre ei Am avut un schimb de mesaje cu Madalin Augustin Ionescu, care spunea:

„Orice fizician onest recunoaște că ceea ce vedem la 3I/ATLAS nu se potrivește unui corp natural obișnuit”.

Eu sunt unul dintre ei, cred că sunt onest, și cred că această fotografie, făcută pe 27 august de un telescop din Chile, arată clar o cometă cu coadă și nu o navă extraterestră.

O cometă mai neobișnuită, cu o viteză mai mare, dar hei, este o cometă ce vine de la alte stele, mai bătrână decât Pământul nostru!

Și, da, această cometă are o accelerație non-gravitațională, dar ea nu vine de la motoare, ci de la gazul care se evaporă sau sublimează la apropierea de Soare, imprimând un impuls adițional cometei”.