Presupusa navă de război cu extratereștri la bord, 3i/ATLAS, a trecut prin cel mai apropiat punct de Pământ / „A crede altceva e ca și cum ai admite că Luna e făcută din brânză”

Obiectul misterios despre care un om de știință de la Harvard a spus că nu exclude posibilitatea ca acesta să fie o navă cu extratereștri a ajuns la cel mai apropiat punct de Pământ.

3I/ATLAS a trecut cu o viteză de 200.000 de km/h, la o distanță de 270 de milioane de kilometri de Pământ, adică aproape dublul distanței dintre planeta noastră și Soare.

3I/ATLAS este, probabil, unul dintre cele mai dezbătute obiecte interstelare pe planeta noastră.

Astroficieni și ne-astrofizicieni, toată lumea are o părere

Toți își dau cu părerea, fie că au sau nu specializare în astrofizică.

Profesorul Avi Loeb a declarat pentru Sky News că omenirea ar trebui să fie în alertă maximă pentru ceea ce ar putea fi un „eveniment de tip lebădă neagră” – o denumire metafizică pentru un eveniment cosmic foarte puțin probabil, dar cu consecințe deosebit de grave și care are potențial să schimbe radical înțelegerea anumitor fenomene.

„Tehnologia extraterestră reprezintă o potențială amenințare, deoarece atunci când mergi la o întâlnire pe nevăzute de proporții interstelare, nu știi niciodată dacă ai un vizitator prietenos ca partener de relație sau un criminal în serie”, a spus el.

Un comportament care alimentează imaginația

„Atunci când există implicații pentru societate, trebuie să luăm în considerare chiar și un eveniment improbabil și să colectăm cât mai multe date posibil pentru a ne convinge de contrariu.”

Profesorul Loeb a spus că imaginile obiectului arată că acesta are o coadă neobișnuită, care ar putea proveni de la un sistem de propulsie, iar nichelul din norul de gaz ar putea fi un indiciu al exploatării metalelor la suprafața sa.

De asemenea, el a mai spus că traiectoria sa, aliniată cu orbitele planetelor din sistemul nostru solar este prea puțin probabil întâmplătoare.

3i/ATLAS a fost observată pentru prima dată ca un punct de lumină îndepărtat, dar care se deplasa rapid prin sistemul nostru solar.

„Toate dovezile indică faptul că este o cometă”

A trecut pe lângă Marte în octombrie, a dispărut în spatele Soarelui pentru scurt timp, apoi a reapărut, s-a apropiat de orbita Pământului, a trecut pe lângă Jupiter, înainte de dispărea din nou.

Astrofizicieni ai NASA spun că nu există nicio îndoială că avem de-a face cu un obiect natural.

„Acesta este un obiect natural. Arată și se comportă ca o cometă. Toate dovezile indică faptul că este o cometă”, a spus Amit Kshatriya, de la NASA.

Într-adevăr, ce-i e al ei e pus deoparte, pentru că 3i/ATLAS are aproximativ opt miliarde de ani, este de două ori mai bătrână decât Soarele nostru și decât sistemul nostru solar și este o fosilă cosmică rămasă din formarea uneo stele necunoscute în galaxie.

„A admite altceva e ca și cum ai admite că Luna e făcută din brânză”

Ei demontează toate poveștile care au apărut în spațiul public, referitoare la „nave de război cu extratereștri”, trimițându-le direct acolo unde le e locul: în sfera bazaconiilor.

„Sunt doar prostii”, a spus el. „E ca și cum am spune că ar trebui să luăm în considerare posibilitatea ca luna să fie făcută din brânză.”

„Ai putea lua în considerare această posibilitate dacă vrei, dar prima mea întrebare este de ce ai crede asta?”

El a spus că schimbarea culorii și a luminozității cometei poate fi explicată prin încălzirea de către soare a buzunarelor de gheață și a diferitelor materiale pe care le-a adunat în călătoria sa epică printre stele.

„Nu există nimic din ce a făcut chestia asta care să nu fi fost văzut în altă parte”, a spus el, desființând toate fabulele pe temă.