Trump modifică prioritățile NASA. El vrea oameni pe Lună „cât mai curând posibil” și apoi pe Marte

Președintele SUA, Donald Trump, vrea să trimită astronauți pe Lună „cât mai curând posibil”. Prin intermediul unui nou ordin executiv semnat joi, președintele american a confirmat intenția sa de a trimite astronauți pe Lună în curând.

Acest document stabilește ca prioritate absolută revenirea oamenilor pe Lună „până în 2028, ca parte a programului Artemis al NASA”, potrivit Le Figaro. Intenția nu reprezintă o premieră deoarece a fost anunțată și în timpul primului mandat al lui Trump la Casa Albă.

Ca urmare, explorarea planetei Marte cade în plan secund. Revenirea pe Lună va „afirma rolul de lider al Statelor Unite în spațiu, va pune bazele dezvoltării economice pe Lună, va pregăti călătoria spre Marte și va inspira următoarea generație de exploratori americani”, se arată în document. De asemenea, documentul menționează necesitatea stabilirii unei baze lunare până în 2030 și confirmă planurile americane de a instala un reactor nuclear pe Lună.

Misiunea Artemis 3, care își propune să-i readucă pe americanii pe suprafața Lunii, ar trebui să înceapă la mijlocul anului 2027. Totuși, misiunea a fost amânată de numeroase ori și ar putea fi din nou decalată, deoarece modulul lunar dezvoltat de SpaceX nu este încă gata, așa cum susțin experții din industria spațială.

Decretul prezidențial de joi pune o presiune sporită asupra NASA și a sectorului privat american pentru a atinge acest obiectiv. Miza este mare, deoarece China își propune și ea să trimită astronauți pe Lună până în 2030 și să stabilească o bază acolo.

Trump vrea americani pe Lună și apoi pe Marte

Președintele american a schimbat strategia SUA. La revenirea sa la Casa Albă, Donald Trump el a vorbit despre dorința de a „planta” steagul american pe Marte înainte de sfârșitul mandatului său. Atunci, el nu a menționat niciun plan privitor la Lună producând îngrijorări la NASA cu privire la prioritățile spațiale ale noii administrații americane.

Este posibil ca schimbarea de strategie să fi fost provocată de disputa din iunie dintre Donald Trump și fostul său consilier Elon Musk, un mare susținător al proiectului Marte. De asemenea, presiunile politice ar fi putut să influențeze decizia lui Trump.