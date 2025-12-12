Experți în călătorii: Evitați acest loc din avion. Zona cu cele mai incomode locuri

Experți în călătorii au identificat rândul din spate al avionului ca fiind zona cu cele mai incomode locuri. Aproape toți experții au fost de acord că rândul din spate al avionului s-ar putea să nu fie ideal dacă doriți o călătorie liniștită.

De ce să evitați rândul din spate al avionului

Nicholas Smith, director digital pentru vacanțe, a avertizat că pasagerii sensibili la turbulențe ar trebui să evite această secțiune a avionului. „Locurile din spate sunt de obicei mai puțin dorite. Sunt aproape de bucătărie și toalete, serviciile pot fi mai lente, opțiunile alimentare pot fi limitate”, a explicat expertul, scrie Express.

Rândul din spate al avionului este zona în care mișcările în timpul turbulențelor se simt cel mai puternic. Izzy Nicholls, fondatorul unui blog, este de acord: „Acestea sunt de obicei mai zgomotoase din cauza proximității motorului și a activității din bucătărie”.

Probleme cu spațiul de depozitare

Rândul din spate al avionului este problematic și din punct de vedere al spațiului de depozitare. Jacob Wedderburn-Day, CEO al Stasher, a declarat: „Evitați să stați lângă bucătării și toalete. Aici, membrii personalului își depozitează adesea lucrurile în compartimentele de deasupra capului”.

Ultimele rânduri sunt o problemă deoarece, dacă urcați târziu la bord, compartimentele pot fi pline. Va trebui să vă depozitați bagajele la câteva rânduri distanță.

Unde este cel mai bun loc în avion

Partea din față a avionului s-a dovedit a fi cea mai bună locație pentru o călătorie confortabilă. „Călătorii care doresc o călătorie mai liniștită ar trebui să rezerve locuri în partea din față a avionului”, a explicat Izzy Nicholls.

Alegerea unui loc la culoar vă oferă libertatea de a vă întinde picioarele. Pasagerii nervoși se vor simți mai confortabil deasupra aripilor, au recomandat experții în călătorii.

Locurile din mijloc sunt de obicei cele mai puțin populare, cu excepția cazului în care călătoriți în grup.