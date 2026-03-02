Criza din Orientul Mijlociu. Zeci de mii de oameni urmăresc online primul avion care pleacă din Dubai

Primul zbor Emirates din Dubai de la declanșarea atacului asupra Iranului a stârnit un mare interes. Avionul a decolat luni seară, cu destinația Mumbai, India, potrivit CNBC. Zeci de mii de oameni urmăresc zborul pe platforma online Flightradar24. Portalul de urmărire a zborurilor a arătat că avionul Emirates EK500 a decolat la ora locală 21.12. Este vorba despre un Airbus A380, cel mai mare avion de pasageri din lume.

Anterior, compania Emirates, cu sediul în Dubai, a anunțat că zborurile se vor relua de luni seara. Va fi un număr limitat de zboruri, iar prioritate au clienții cu rezervări anterioare.

„Îi primim cu prioritate pe clienții cu rezervări anterioare, iar cei care au fost reprogramați pentru a călători cu aceste zboruri limitate vor fi contactați direct de Emirates”, a anunțat compania într-un comunicat, îndemnând oamenii să „nu meargă la aeroport decât dacă au fost notificați”.

„Toate celelalte zboruri rămân suspendate până la o nouă notificare”, a precizat compania aeriană.

Opt zboruri de pasageri au decolat luni și din Abu Dhabi, a anunțat Flight Radar pe X. Primul avion a decolat în jurul orei locale 14.00. Avioanele se îndreaptă către aeroporturi din Asia și Europa. În ordinea plecării lor, avioanele se îndreaptă către New Delhi, Islamabad, Mumbai, Karachi, Moscova, Paris, Amsterdam și Londra.

Atacurile asupra Iranului au închis spațiul aerian într- o mare parte a regiunii, blocând sute de mii de călători din întreaga lume. Începând de sâmbătă, mii de zboruri au fost anulate. Dubai este unul dintre cele mai aglomerate centre de transport aerian din lume.