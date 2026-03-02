Inspectorul școlar general al ISJ Vrancea, despre elevii blocați în Dubai: Vor primi absențe

Inspectorul școlar general al ISJ Vrancea, Livia-Silvia Marcu, a anunțat că elevii blocați în Dubai în contextul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu vor primi absențe începând de astăzi, când ar fi trebuit să revină la cursuri.

Într-o declarație pentru news.ro, Marcu a spus că părinţii vor face demersurile necesare pentru motivarea absențelor pe care elevii le vor primi.

„De astăzi ei ar fi trebuit să revină la cursuri. Având în vedere situaţia lor, ei primesc absenţe, desigur părinţii vor face demersurile necesare pentru a li se motiva aceste absenţe”, a spus Livia Marcu pentru sursa citată.

28 de copii din Vrancea, blocați în Dubai

Un grup de 28 de copii din Vrancea a rămas blocat în Dubai, după ce autoritățile din Emiratele Arabe Unite au închis complet spațiul aerian. Măsura a fost luată pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu.

Elevii participau la o excursie organizată în vacanța intersemestrială, iar deplasarea a fost una privată, în contextul unor activități educaționale/culturale, organizată de un centru Cambridge, care nu face parte din sistemul de învățământ de stat.

Copiii sunt elevi din clasele V–XII și sunt însoțiți de două profesoare, Oana Nedelcu și Ligia Harasim.

„Copiii au plecat într-o călătorie privată, organizată de un centru Cambridge, deci un centru care nu este în sistemul de stat de învățământ. Coordonatoarea, doamna Ligia Harasim, nu este profesoară la vreo școală din județul Vrancea și părinții și-au dat acordul”, a declarat Livia-Silvia Marcu pentru Gândul.