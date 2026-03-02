Proiectul trenului metropolitan în zona Cluj-Napoca. Numeroase companii vor să participe la lucrări

Compania Națională de Căi Ferate CFR anunță că „în cadrul proiectului Tren Metropolitan Gilău–Florești–Cluj-Napoca–Baciu–Apahida–Jucu–Bonțida, etapa I a sistemului de transport metropolitan rapid Cluj, ofertele pentru lucrările de reabilitare a suprastructurii liniilor CF 300 și 412 au fost depuse și sunt vizibile în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP)”.

Proiectul urmărește modernizarea infrastructurii feroviare care conectează municipiul Cluj-Napoca cu localitățile din zona metropolitană. În cadrul proiectului, lucrările sunt împărțite în două loturi.

„Lot 1 – Valoare estimată: 128.980.918,09 lei fără TVA: Linia 300 Cluj-Napoca – Apahida: km 489+400 – 500+750, Fir I+II, 22,7 km; Linia 412 Apahida – Jucu: km 0+000 – 1+300, Fir I+II, 2,6 km. Lot 2 – Valoare estimată: 98.186.618,45 lei fără TVA: Linia 412 Apahida – Jucu: km 1+300 – 8+540, Fir I, 7,24 km; km 1+300 – 8+497, Fir II, 7,197 km; Linia 412 Jucu – Bonțida: km 9+760 – 15+280, Fir I, 5,52 km; km 9+800 – 15+280, Fir II, 5,48 km”, a transmis CFR.

Pentru Lotul 1 au fost depuse șase oferte, iar pentru al doilea lot au fost înregistrate opt oferte. Este vorba despre companii și asocieri.

Lucrările urmăresc modernizarea infrastructurii astfel încât la final să crească viteza de circulație, siguranța și capacitatea de transport.