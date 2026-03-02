Prima pagină » Economic » Proiectul trenului metropolitan în zona Cluj-Napoca. Numeroase companii vor să participe la lucrări

Proiectul trenului metropolitan în zona Cluj-Napoca. Numeroase companii vor să participe la lucrări

Numeroase companii vor să participe la lucrările de modernizare a infrastructurii feroviare în cadrul proiectului trenului metropolitan din zona Cluj-Napoca. Acestea au depus licitații în cadrul procedurii inițiate de compania feroviară.
Proiectul trenului metropolitan în zona Cluj-Napoca. Numeroase companii vor să participe la lucrări
Foto: Facebook/CFR Călători
Petru Mazilu
02 mart. 2026, 17:21, Economic

Compania Națională de Căi Ferate CFR anunță că „în cadrul proiectului Tren Metropolitan Gilău–Florești–Cluj-Napoca–Baciu–Apahida–Jucu–Bonțida, etapa I a sistemului de transport metropolitan rapid Cluj, ofertele pentru lucrările de reabilitare a suprastructurii liniilor CF 300 și 412 au fost depuse și sunt vizibile în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP)”.

Proiectul urmărește modernizarea infrastructurii feroviare care conectează municipiul Cluj-Napoca cu localitățile din zona metropolitană. În cadrul proiectului, lucrările sunt împărțite în două loturi.

„Lot 1 – Valoare estimată: 128.980.918,09 lei fără TVA: Linia 300 Cluj-Napoca – Apahida: km 489+400 – 500+750, Fir I+II, 22,7 km; Linia 412 Apahida – Jucu: km 0+000 – 1+300, Fir I+II, 2,6 km. Lot 2 – Valoare estimată: 98.186.618,45 lei fără TVA: Linia 412 Apahida – Jucu: km 1+300 – 8+540, Fir I, 7,24 km; km 1+300 – 8+497, Fir II, 7,197 km; Linia 412 Jucu – Bonțida: km 9+760 – 15+280, Fir I, 5,52 km; km 9+800 – 15+280, Fir II, 5,48 km”, a transmis CFR.

Pentru Lotul 1 au fost depuse șase oferte, iar pentru al doilea lot au fost înregistrate opt oferte. Este vorba despre companii și asocieri.

Lucrările urmăresc modernizarea infrastructurii astfel încât la final să crească viteza de circulație, siguranța și capacitatea de transport.

Recomandarea video

Protest în fața Ambasadei Rusiei la București, organizat luni de „Lupii Tricolori” / Vocea cunoscută a organizației este bărbatul care a proiectat mesajul „Marș la Moscova”, în timpul protestului extremiștilor din 15 ianuarie / Cum se definește grupul
G4Media
Războiul în direct. Gândul prezintă LIVE atacurile militare în războiul dintre SUA-Israel și Iran. Ultimele evoluții pe front
Gandul
DOLIU în politică! A murit consilierul județean Camelia Ciornia
Cancan
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport
Văduva lui Ali Khamenei a murit. Cine a fost Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh
Libertatea
Boala de care suferă Donald Trump. Simptomele misterioase au apărut după ce a dat mâna cu Macron
CSID
Limuzina primită de Ceaușescu de la ultimul Șah al Iranului, vândută cu o sumă record. Cum arată și ce dotări are
Promotor