„Comori” din Harry Potter, Războiul Stelelor și Terminator, scoase la licitație

Vânzarea va avea loc pe parcursul a trei zile, începând cu 25 martie, cu licitații live în prima zi la Muzeul Auto Petersen din Los Angeles. O selecție a acestor obiecte va fi expusă timp de o zi, 11 martie, la Hotelul Maybourne din Beverly Hills, potrivit Le Figaro.

Valoarea estimată a tuturor loturilor, care include și Harta Marauderului din filmele „Harry Potter”, este de 9 milioane de dolari (7,6 milioane de euro), potrivit Propstore, casa de licitații care organizează vânzarea.

Capul din fibră de sticlă al lui C-3PO, purtat de Anthony Daniels în filmul „Imperiul contraatacă” (1980), se numără printre cele mai bune loturi, estimat la un preț cuprins între 350.000 și 700.000 de dolari. Acest cap cu ochi strălucitori are mai multe caracteristici unice, inclusiv o antenă pe frunte.

Valori estimate la sute de mii de dolari

Un alt obiect emblematic din „Războiul Stelelor”, mânerul sabiei laser folosit în „Trezirea Forței” de Luke Skywalker (Mark Hamill) și Rey (Daisy Ridley), este estimat la o valoare de până la 100.000 de dolari. Se așteaptă, de asemenea, ca armăsarul cu harpon folosit de Quint (Robert Shaw) și Matt Hooper (Richard Dreyfuss) în clasicul „Fălci” (1975) al lui Steven Spielberg să atragă interesul colecționarilor.

Estimată la o valoare de până la 500.000 de dolari, aceasta este oferită alături de undița și mulineta Fenwick ale lui Quint, care apar în scenele de deschidere ale întâlnirii cu rechinul. Propstore descrie aceste două recuzite drept „ cele mai importante obiecte apărute vreodată la licitație ” din film.

Fanii filmului „Terminator” vor putea achiziționa, pentru un preț estimat între 75.000 și 150.000 de dolari, jacheta purtată de Arnold Schwarzenegger în prima jumătate a filmului din 1984. Având un guler din piele, lanțuri metalice pe umărul stâng și ținte la spate, aceasta prezintă pete de sânge fals, rupturi, impacturi false de gloanțe și arsuri.