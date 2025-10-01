Papa Leon al XIV-lea și Arnold Schwarzenegger într-o „cruciadă” pentru conservarea mediului

Italia se pregătește să-l primească pe starul din „Terminator”, Arnold Schwarzenegger, care se alătură experților de mediu și activiștilor din întreaga lume pentru o conferință climatică miercuri, alături de Papa Leon al XIV-lea, lângă Roma. Evenimentul de trei zile marchează a zecea aniversare a manifestului istoric privind clima al regretatului Papă Francisc, „Laudato Si ”, un apel la acțiune împotriva încălzirii globale provocate de om.

Ales în mai, după moartea lui Francisc, Papa american Leon al XIV-lea a preluat ștafeta de la predecesorul său, insistând că este timpul să se treacă de la vorbe la „acțiuni climatice decisive și coordonate ”.

În acest context, conferința „Raising Hope for Climate Justice”, care are loc la Castel Gandolfo, unde se află reședința de vară a papilor, urmează să examineze progresele înregistrate și „măsurile urgente” necesare, au explicat organizatorii.

Arnold Schwarzenegger, actor de acțiune devenit activist de mediu, a declarat marți, la o conferință de presă de la Vatican, că este „foarte important” ca Biserica Catolică să se alăture acestei provocări globale. „Nimeni nu poate pune capăt poluării singur ”, a glumit el. „Trebuie să lucrăm împreună. Există 1,4 miliarde de catolici în lume, 200.000 de biserici și aproximativ 400.000 de preoți. Imaginați-vă puterea comunicării ”, a spus el. „Fiecare dintre acești 1,4 miliarde de catolici poate face o cruciadă pentru mediu ”, a adăugat Schwarzenegger.

Fostul guvernator al Californiei va vorbi miercuri alături de ministrul brazilian al Mediului, Marina Silva, și de Papa Leon, care au declarat că protecția mediului este „o chestiune de dreptate: socială, economică și antropologică ”.

„Într-o lume în care cei mai vulnerabili sunt primii care suferă efectele devastatoare ale schimbărilor climatice, defrișărilor și poluării, protejarea creației devine o chestiune de credință și umanitate ”, a scris pontiful în septembrie.

Înainte de alegerea sa ca șef al Bisericii Catolice, Robert Francis Prevost a petrecut aproximativ douăzeci de ani ca misionar în Peru, unde a fost implicat în abordarea efectelor schimbărilor climatice asupra comunităților vulnerabile, în special asupra celor afectate de inundații grave.