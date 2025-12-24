Prima pagină » Știri externe » Papa Leon al XIV-lea, nou apel la armistițiu de Crăciun în Ucraina: „Mă întristează refuzul Rusiei”

Cu ocazia sărbătorii Nașterii Domnului, Papa Leon al XIV-lea a cerut din nou instituirea unui armistițiu de 24 de ore în conflictul din Ucraina, exprimându-și regretul față de aparentul refuz al Rusiei. Suveranul Pontif a îndemnat la respectarea, măcar simbolică, a unei zile dedicate păcii, în spiritul valorilor umanitare și credinței universale, scrie La Stampa.
Sursa foto: Mario Tomassetti/ Vatican Media/ABACAPRESS.COM
Victor Dan Stephanovici
24 dec. 2025, 07:31, Știri externe

Declarația Suveranului Pontif a fost făcută la plecarea din Villa Barberini, unde acesta a vorbit despre una dintre cele mai dureroase realități ale momentului: continuare luptelor grele din Ucraina chiar și în perioada sărbătorilor. „Mă întristează profund faptul că, din câte se pare, Rusia a respins propunerea unui armistițiu de Crăciun”, a afirmat Papa Leon al XIV-lea. El a subliniat că solicitarea are un caracter eminamente uman și spiritual, nu unul politic, scrie cotidianul La Stampa.

Papa Leon despre armistițiu: „O singură zi de pace pentru întreaga lume”

Papa Leon al XIV-lea a adresat încă o dată un apel pentru armistițiu, către „oamenii cu inima bună” din ambele taberele. A îndemnat la oprirea violențelor măcar pentru o zi. „Repet această rugăminte: să existe pace, măcar în ziua în care sărbătorim nașterea Mântuitorului. O zi de pace în întreaga lume”, a spus liderul Bisericii Catolice.

Mesajul vine în contextul în care luptele din Ucraina continuă, iar perspectivele unei soluții diplomatice rămân neclare. Războiul nu pare să se oprească, în pofida presiunilor internaționale și a apelurilor frecvente la dialog.

O tradiție a apelurilor papale de Crăciun

De-a lungul istoriei, papii au folosit mereu momentul Crăciunului pentru a solicita încetarea temporară a ostilităților. Ei au invocat în permanență sacralitatea sărbătorii și protejarea populației civile. În cazul conflictului din Ucraina, Vaticanul a lansat multiple apeluri la pace încă de la debutul invaziei ruse.

Chiar dacă șansele ca un armistițiu temporar să fie respectat sunt reduse, mesajul Papei Leon al XIV-lea rămâne un îndemn moral puternic, menit să reamintească responsabilitatea umană, care are capacitatea de a merge dincolo logica distructivă a războiului.

