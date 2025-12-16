Prima pagină » Știrile zilei » Kremlinul condiționează propunerea ucraineană a unui armistițiu de Crăciun de încheierea unei păci

Kremlinul, prin vocea lui Dimitri Peskov, a declarat marți că un eventual armistițiu de Crăciun propus de Ucraina depinde de posibilitatea ajungerii la un acord de pace, respingând acordurile pe termen scurt.
16 dec. 2025, 12:44, Știri externe

Luni, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și- arătat sprijinul față de o încetare a focului pe perioada sărbătorilor de Crăciun, în special oprirea atacurilor asupra infrastructurii energetice. Propunerea a fost condiționată de oficialii Kremlinului. 

„Întrebarea acum este dacă, așa cum spune președintele Trump, vom ajunge sau nu la o înțelegere”, a spus marți, Dimitri Peskov, întrebat despre un potențial armistițiu. 

Acesta a declarat: „Vrem pace. Vrem să oprim acest război, să ne atingem obiectivele, să ne protejăm interesele și să garantăm pacea în Europa pentru viitor. Asta ne dorim”. 

Oficialul a declarat că Federația Rusă nu este interesată de alternative pe termen scurt precizând că nu sunt de acord cu o încetare a focului de sărbători dacă Ucraina  urmărește „soluții pe termen scurt, neviabile”, în locul unui acord de pace de durată. 

„Vrem pace. Nu vrem un armistițiu pentru a oferi Ucrainei un respiro și a pregăti pentru continuarea războiului”, a mai spus Peskov, citat de Reuters. 

Privind declarațiile făcute de Zelenski despre faptul că Statele Unite iau în considerarea oferirea de garanții de securitate corespunzătoare Articolului 5 din NATO, Peskov a spus că că Moscova nu a primit încă detalii privind aceste evoluții. 

 

  

 

