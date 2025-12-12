Thailanda și Cambodgia revin la armistițiul mediat de Trump

Trump a anunțat acordul de reluare a armistițiului într-o postare pe rețelele de socializare, în urma unor convorbiri telefonice cu prim-ministrul thailandez Anutin Charnvirakul și prim-ministrul cambodgian Hun Manet, potrivit AP.

„Au fost de acord să ÎNCETEZE toate atacurile armate începând din această seară și să revină la Acordul de pace inițial încheiat cu mine și cu ei, cu ajutorul prim-ministrului Malaeziei, Anwar Ibrahim”, a declarat Trump în postarea sa de pe Truth Social.

Oficialii thailandezi și cambodgieni nu au oferit niciun comentariu imediat după anunțul lui Trump. Încetinirea focului inițială din iulie a fost mediată de Malaezia și promovată sub presiunea lui Trump, care a amenințat că va reține privilegiile comerciale dacă Thailanda și Cambodgia nu vor fi de acord. Aceasta a fost oficializată mai detaliat în octombrie, la o reuniune regională din Malaezia la care a participat Trump.

Revendicări teritoriale

În ciuda acordului, cele două țări au dus un război propagandistic aprig, iar violențele transfrontaliere minore au continuat. Rădăcinile conflictului de frontieră thailandez-cambodgian se află într-o istorie de ostilitate legată de revendicări teritoriale. Aceste revendicări provin în mare parte dintr-o hartă din 1907 creată în perioada în care Cambodgia se afla sub dominația colonială franceză, despre care Thailanda susține că este inexactă. Tensiunile au fost exacerbate de o hotărâre a Curții Internaționale de Justiție din 1962 care a acordat suveranitatea Cambodgiei, ceea ce încă îi irită pe mulți thailandezi.