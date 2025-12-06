Armistițiul din Gaza este într-un moment critic, spune premierul din Qatar

Șeicul Mohammed bin Abdulrahman Al Thani a declarat într-o conferință internațională în capitala Qatarului că mediatorii internaționali, conduși de SUA, lucrează „pentru a forța calea” către a doua fază a acordului.

„Un armistițiu nu poate fi finalizat decât dacă există o retragere completă a forțelor israeliene, dacă nu există stabilitate în Gaza, dacă oamenii pot intra și ieși, ceea ce nu este cazul astăzi”, a spus el.

Deși armistițiul a pus capăt luptelor intense din războiul care durează de doi ani, oficialii din domeniul sănătății din Gaza afirmă că peste 360 de palestinieni au fost uciși de focurile israeliene de la intrarea în vigoare a armistițiului, în octombrie.

În cadrul unor noi violențe, doi palestinieni au fost uciși într-un atac aerian israelian la nord-vest de orașul Gaza, a anunțat spitalul Shifa.

Israelul nu a făcut niciun comentariu imediat. Armata israeliană afirmă însă că a efectuat o serie de atacuri asupra palestinienilor care au pătruns pe teritoriul controlat de Israel în Gaza.

Faza a doua armistițiului

Prima fază a planului de pace în 20 de puncte al președintelui american Donald Trump a intrat în vigoare pe 10 octombrie. Luptele au încetat și zeci de ostatici reținuți în Gaza au fost schimbați cu sute de palestinieni deținuți în închisorile israeliene. Israelul a trimis săptămâna trecută o delegație în Egipt pentru discuții privind returnarea rămășițelor ultimului ostatic.

Următoarea fază, care include desfășurarea unei forțe internaționale de securitate în Gaza, formarea unui nou guvern tehnocratic pentru teritoriu, dezarmarea Hamas și retragerea eventuală a forțelor israeliene din Gaza, nu a început încă.

Oficialii arabi și occidentali au declarat vineri pentru Associated Press că se așteaptă ca până la sfârșitul anului să fie numit un organism internațional care să supravegheze încetarea focului, condus chiar de Trump. Pe termen lung, planul prevede și o posibilă „cale” către independența palestiniană.

Șeicul Mohammed a declarat că și faza următoare ar trebui să fie „temporară” și că pacea în regiune ar putea fi realizată numai odată cu înființarea eventuală a unui stat palestinian, lucru la care se opune guvernul israelian.

„Dacă ne limităm la a rezolva ceea ce s-a întâmplat în Gaza, catastrofa din ultimii doi ani, nu este suficient”, a spus el.