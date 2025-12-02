Marea Britanie cere Israelului să permită intrarea unui volum mai mare de ajutoare în Gaza

Ministrul de Externe al Regatului Unit, Yvette Cooper, a transmis marți un apel ferm către Israel, solicitând „deschiderea imediată a tuturor rutelor și punctelor de trecere” pentru ca mai mult ajutor umanitar să ajungă în Fâșia Gaza.

Declarația vine în contextul presiunilor crescute asupra guvernului britanic, acuzat de activiști și organizații pentru drepturile omului că ar fi complice la ofensiva israeliană, prin furnizarea de componente esențiale pentru avioanele F-35 și efectuarea de zboruri de supraveghere Shadow R1 deasupra enclavei.

În paralel, Ministerul de Externe de la Londra a anunțat că mai mult de 1.000 de corturi au primit în sfârșit aprobare de intrare în Gaza, după luni de întârzieri la punctele de control israeliene.

Cooper a subliniat că aceste măsuri sunt insuficiente în raport cu nevoile acute ale populației, notează Al Jazeera.

Organizațiile umanitare și protestatarii din Marea Britanie au cerut în repetate rânduri guvernului să înceteze sprijinul militar indirect pentru Israel, acuzând Londra că ignoră impactul devastator al conflictului asupra civililor palestinieni.

Apelul de astăzi al șefei diplomației britanice marchează una dintre cele mai ferme poziții publice luate de executivul de la Londra în ultimele luni în privința crizei din Gaza.