Trump: Lucrăm pentru un „viitor mai luminos” al Fâșiei Gaza

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că Statele Unite colaborează cu partenerii internaționali pentru a asigura „un viitor mai luminos” pentru Fâșia Gaza, Orientul Mijlociu și întreaga lume.
Andrei Rachieru
19 feb. 2026, 17:31, Economic

„Lucrăm împreună pentru a asigura viitorul mai luminos al Fâșiei Gaza, al Orientului Mijlociu și al întregii lumi”, a afirmat Trump.

Liderul de la Casa Albă a făcut referire și la rolul „Consiliului Păcii”, format în principal din lideri ai statelor din Orientul Mijlociu și din alte regiuni ale lumii, pe care i-a descris drept „oameni extrem de respectați”, punctând totodată contribuțiile financiare semnificative ale acestora.

„Nu există nimic mai important decât pacea”, a spus Trump, adăugând că un conflict armat este „de o sută de ori” mai costisitor decât menținerea păcii.

Declarațiile au fost făcute în cadrul discursului inaugural al Consiliului Păcii, eveniment în care președintele american a pledat pentru cooperare internațională, soluții diplomatice și investiții susținute în stabilitate, ca alternativă la escaladarea conflictelor din regiune.

