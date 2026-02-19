Vicepreședintele Statelor Unite, discurs la prima întâlnire a Consiliului de Pace: „Motivul pentru care suntem aici astăzi este pentru a salva vieți și pentru a promova pacea”

Vicepreședintele Statelor Unite ale Americii, JD Vance, a susținut joi un discurs în cadrul primei întâlniri oficiale a Consiliului Păcii, inițiativă lansată de președintele Donald Trump.

În scurta sa intervenție, care a urmat după prezentarea președintelui american, JD Vance a vorbit despre rolul diplomației, conflictele recente din Orientul Mijlociu și despre legătura dintre pace și prosperitatea economică a Statelor Unite.

Vicepreședintele a explicat că noul Consiliu al Păcii reprezintă, în opinia sa, dovada că o administrație concentrată pe dialog poate produce rezultate bune.

„Cred că ceea ce reprezintă acest Consiliu al Păcii este o recunoaștere a faptului că, dacă ai într-adevăr un președinte al Statelor Unite și o echipă dedicată diplomației, totul poate funcționa cu adevărat”, a declarat JD Vance.

El a făcut referire la atacurile din 7 octombrie asupra Israelului și la conflictul care a urmat, menționând dificultățile apărute din punct de vedere geopolitic și lipsa de siguranță a ostaticilor.

„Când mă uit la ce s-a întâmplat cu Israelul pe 7 octombrie, la toți acei oameni nevinovați care au luat ostatici și, bineînțeles, la un război teribil care a rezultat din asta, îmi amintesc că mă gândeam cum va fi vreodată posibil să-i aducem pe acești ostatici acasă în siguranță, să facem posibil ca locuitorii din Gaza să aibă cu adevărat un viitor rezonabil, dar și să ne asigurăm că Israelul nu va mai fi atacat niciodată”, a spus vicepreședintele.

JD Vance a susținut că răspunsul la conflictul din Gaza a venit prin implicarea directă a președintelui american, Donald Trump.

„Se pare că răspunsul a fost că aveam nevoie doar de un președinte dedicat efortului și muncii, iar asta am avut, din fericire, sub conducerea acestui președinte. Trebuie să faci pace, dar apoi trebuie să faci pacea să persiste”, a afirmat Vance, spunând apoi că obiectivul nu este doar oprirea conflictelor, ci construirea unei stabilități.

„Cred că despre asta este fundamental Consiliul Păcii, să facă pacea să persiste. Este un lucru incredibil pe care l-ați făcut cu toții”, le-a transmis Vance liderilor prezenți.

În discursul său, JD Vance a adresat, de asemenea, mulțumiri statelor implicate în inițiativele de reconciliere și cooperare regională, amintind inclusiv dialogul dintre Azerbaidjan și Armenia.

„Tuturor liderilor adunați astăzi aici care investesc în viitor, care investesc în pace, vă suntem recunoscători, suntem recunoscători pentru parteneriatul vostru și, în special, cred, președintelui Azerbaidjanului și prim-ministrului Armeniei, pe care i-am văzut săptămâna trecută, vă mulțumim tuturor pentru că ați făcut acest lucru posibil și pentru că ați arătat ce poate realiza o conducere adevărată. Atunci când lăsați deoparte armele, uciderea și distrugerea și investiți în poporul vostru și investiți în prosperitate, se pot crea lucruri mărețe”, a declarat el.

Vicepreședintele SUA a făcut o corelare între tema acestui Consiliu, pacea, și interesele economice ale Statelor Unite ale Americii. El a spus că eforturile diplomatice înseamnă beneficii concrete pentru americani.

„Poporului american, cred că este important ca poporul american să recunoască de ce suntem aici astăzi. Și motivul pentru care suntem aici astăzi este, da, pentru a salva vieți și, da, pentru a promova pacea, dar acest lucru creează o prosperitate incredibilă pentru poporul american. Țările reprezentate aici reprezintă investiții de trilioane de dolari în Statele Unite ale Americii, care nu ar fi fost posibile fără conducerea și pledoaria acestui președinte pentru pace”, a afirmat JD Vance.

„Economiile de aici reprezintă milioane de locuri de muncă americane, oameni care primesc produse construite în fabrici americane și fabricate de muncitori americani, ceea ce nu ar fi posibil fără o concentrare pe pace. Așadar, domnule președinte, deși cred că acest lucru este minunat pentru lume, cred că este, de asemenea, foarte, foarte grozav pentru Statele Unite ale Americii”, a mai declarat vicepreședintele.