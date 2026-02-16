„Va sta la aceeaşi masă cu preşedintele Trump”. Ambasadorul României în SUA, despre participarea lui Nicușor Dan la Consiliul Păcii

„Este foarte important să fim aici, avem acces la aceste informații din interior, la discuții. Președintele României va interveni, va sta la aceeași masă cu președintele Trump și cu alți lideri, are ocazia să-și exprime poziția”, a spus Muraru.

Diplomatul a precizat că statutul de observator nu este „inventat” de partea română, ci este unul confirmat de organizatorii inițiativei și implică participarea la reuniuni și lucrări, însă fără drept de vot. În același timp, accesul observatorilor poate varia, întrucât, potrivit regulilor inițiativei, președintele Trump poate invita participanți în proceduri, în condițiile pe care le consideră potrivite.

Muraru a mai susținut că prezența la aceste reuniuni ar putea oferi României posibilitatea de a evalua, pe parcurs, oportunitatea trecerii de la statutul de observator la o calitate de membru cu drepturi depline.

Totodată, ambasadorul a transmis că Nicușor Dan ar urma să aibă și o întâlnire bilaterală cu Donald Trump la Casa Albă, vizită care va fi anunțată după ce toate detaliile vor fi stabilite.

„Această vizită a preşedintelui la Washington este dedicată participării la runda inaugurală a Consiliului Păcii şi nu a fost solicitată o vizită bilaterală. Evident, noi suntem în discuţii cu Casa Albă aproape săptămânal despre vizita pe care o anticipăm a preşedintelui. Vă spun că perspectivele vizitei preşedintelui există, pentru că fiecare preşedinte al României a avut ocazia cel puţin a unei vizite la Casa Albă în ultimii 30 de ani”, a spus acesta.