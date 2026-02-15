Prima pagină » Politic » Marcel Ciolacu despre participarea lui Nicușor Dan la Consiliul de Pace: „Aș fi decis din prima zi că trebuie să mergem în Statele Unite, să stăm la aceeași masă cu Trump”

Marcel Ciolacu despre participarea lui Nicușor Dan la Consiliul de Pace: „Aș fi decis din prima zi că trebuie să mergem în Statele Unite, să stăm la aceeași masă cu Trump”

Marcel Ciolacu a spus că România trebuie să colaboreze strâns cu Statele Unite și susține decizia lui Nicușor Dan de a participa la Consiliul pentru Pace.
Nițu Maria
15 feb. 2026, 21:53, Politic

Fostul premier Marcel Ciolacu a comentat, duminică seara la Antena3, decizia președintelui Nicușor Dan de a participa la Consiliul pentru Pace de la Washington, pe 19 februarie, în calitate de observator al României.

Marcel Ciolacu a susținut că decizia președintelui este una corectă și importantă pentru securitatea și apărarea României.

„E o decizie corectă. Eu aș fi decis din prima zi că trebuie să mergem în Statele Unite, să stăm la aceeași masă cu președintele Trump, din cauza unui lucru foarte simplu. Securitatea României depinde de parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii. Vârful de tehnologie, de capabilități militare le deține Statele Unite ale Americii. Iar în contextul actual cu conflictul în Ucraina, conflictul în Orient, cel mai solid partener al României este Statele Unite ale Americii din punct de vedere al securității României. Cine spune altceva, înseamnă că trăiește pe altă planetă. Foarte bine că președintele merge în Statele Unite.”, a spus fostul premier.

Întrebat ce a influențat alegerea președintelui, Ciolacu a explicat: „Cred că informațiile pe care le-a primit președintele, reale, în ceea ce privește parteneriatul strategic cu Statele Unite.”

Fostul premier a exclus, de asemenea, orice conflict de poziționare între Uniunea Europeană și Statele Unite în ceea ce privește România, odată cu această decizie a președintelui.

„Nu. România nu are nicio problemă de acest fel. România e un partener corect în cadrul Uniunii Europene, lucru pe care l-am dovedit, indiferent cine a fost președinte sau prim-ministru și România a fost întotdeauna un partener corect cu Statele Unite, mai ales pe latura de securitate națională.”, a spus Ciolacu.

