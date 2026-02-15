Marcel Ciolacu despre Ilie Bolojan: „De prea mult timp, actualul prim-ministru face acest joc de imagine” / Mesajul fostului premier despre recesiune și reforma administrației

Fostul premier al României, Marcel Ciolacu, a făcut duminică declarații la Antena 3, unde a vorbit despre discuțiile din coaliție legate de reforma administrației și implicarea PSD în planul de relansare economică.

Întrebat despre afirmațiile ministrului Agriculturii, Florin Barbu, potrivit cărora în planul de relansare nu se regăsesc măsuri PSD și că miniștrii PSD nu semnează reforma, Ciolacu a răspuns:

„Aceste lucruri știu și eu din spațiu public și de la colegii mei, care au participat la coaliție, s-au luat niște decizii împreună în coaliție. Reforma în administrație intră la pachet prin asumare în Parlament, odată cu punctele de relansare propuse de către Partidul Social-Democrat și discutate în coaliție. Ori suntem parteneri și ne ținem ceea ce promitem în coaliție și de fapt nu neapărat ce promitem, ce decidem în coaliție. E normal că atunci miniștrii PSD să nu semneze.”

Ciolacu a spus că există riscul ca o ordonanță guvernamentală să fie folosită pentru a introduce reforma administrativă fără acordul complet al coaliției. Este o decizie greșită, spune acesta.

„Presupun că se dorește a intra în guvern cu o ordonanță în ceea ce privește reforma administrativă. Urmând ca ea, pe urmă, să fie modificată în Parlament. E cea mai greșită direcție pe care poate să o ia în acest moment primul ministru. Eu cred că trebuie să întoarcă la masa negocierilor și discuțiilor și să începem să livrăm ceva coerent populației.”

Marcel Ciolacu a declarat că actualul guvern condus de Ilie Bolojan are obligația de a veni cu măsuri pentru stimularea economiei.

„Mai ales că ne-am trezit într-o recesiune, într-o recesiune cum a mai fost în 12 state europene, pe urmă făcând anumite corecții, cum e normal, fiscale. Ne-am trezit cu o scădere de 1,9%. De fapt, aruncăm în cârca PSD-ului. Dom’le, că uite cine se opune reformei. Reformă înseamnă mult mai mult decât o concediere colectivă. Și atunci, e un joc de imagine. De prea mult timp, actualul prim-ministru face acest joc de imagine și mută în continuu anumite subiecte importante. Ne aflăm în recesiune. Guvernul are obligația să vină cu stimul pentru economie.”, a spus Ciolacu.