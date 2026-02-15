Prima pagină » Politic » Florin Barbu, replică dură după declarațiile lui Mihai Jurca: „Politica agricolă se face de către ministrul Agriculturii”

Florin Barbu a venit cu un atac asupra șefului Cancelariei și a spus că Mihai Jurca nu are competență în politica agricolă și că declarațiile lui privind fiscalizarea fermierilor sunt nefondate.
Nițu Maria
15 feb. 2026, 21:05, Politic

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a reacționat duminică, la Antena 3, la declarațiile șefului Cancelariei, Mihai Jurca, care a spus că beneficiarii programului Tomata și ai programului pentru usturoi nu vor mai primi sprijin dacă nu sunt fiscalizați.

Ministrul Agriculturii a respins declarațiile și ideea că programul ar putea fi modificat în acest sens.

„În primul rând, nimic nu se mai numește programul Tomata. Se numește ‘Legume în spații protejate’ pentru că am extins și finanțăm fiecare mie de metri pătrați”, a declarat ministrul.

Acesta a venit apoi cu o replică dură la adresa șefului Cancelariei, Mihai Jurca.

„Cred că domnul Jurca are mai mult bulion în cap decât ce ar trebui să aibă. Ar trebui să nu se bage peste politică. Pentru că nu trebuie să se bage peste politica agricolă. Politica agricolă se face de către ministrul Agriculturii împreună cu prim-ministru. Șeful Cancelariei are alte atribuții.”, a spus Barbu.

Ministrul a explicat că programul ‘Legume în spații protejate’ este deja stabilit prin hotărâre de guvern și are o durată stabilită, ceea ce înseamnă că nu poate fi modificat ușor.

„În primul rând, Mihai Jurca nu știe că programul spații protejate este un program prin hotărâre de guvern pe o perioadă de trei ani. Aprobat încă de anul trecut. Deci nu mai poate fi modificat”, a declarat Barbu.

„Este un program care este notificat la Comisia Europeană și în acest program, că am văzut că a avut niște declarații și de fiscalitate, chiar dacă sunt pe certificat de producători fermierii din Bazinul Legumicol, au o anumită cantitate de valorificare prin borderouri și prin facturi atunci când fac această valorificare pentru a primi acest sprijin în Bazinul Legumicol”, a explicat ministrul.

