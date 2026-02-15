Florin Barbu despre mecanismul privind plafonarea adaosului comercial: „Când inflația este peste 5%, se face o plafonare la toate produsele agroalimentare.”

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a explicat duminică, la Antena 3, cum va funcționa noul mecanism privind plafonarea adaosului comercial la produsele agroalimentare, măsură care ar urma să fie aplicată în funcție de nivelul inflației.

Întrebat cum va funcționa concret acest sistem, ministrul a spus că măsura va fi reglementată printr-un act normativ și va fi activată doar în anumite condiții economice.

„Sigur, va fi un act normativ atunci când inflația este peste 5%, se face o plafonare a adaosului comercial, dar la toate produsele agroalimentare, nu numai la cele de bază. Pentru că acel adaos comercial practicat pe alimentele de bază s-a dus pe alte produse agroalimentare. Am sesizat acest lucru și inclusiv Consiliul Concurenței a sesizat creșteri la anumite alimente care nu erau incluse în ordonanța privind alimentele de bază. În cazul în care inflația este sub 5%, piața rămâne liberă”, a declarat Florin Barbu.

Ministrul a spus că măsura vine după ce autoritățile au observat că, în perioada în care a fost plafonat adaosul comercial la alimentele de bază, unele creșteri de preț s-au mutat către alte produse din categoria agroalimentară.

În ceea ce privește controlul și verificarea respectării plafonării, ministrul Agriculturii a precizat că responsabilitatea revine Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

„ANAF. A dat și amenzi ANAF. De aproape 18 miliarde undeva în august-septembrie, pentru că magazinele de retail nu au respectat plafonarea adaosului comercial”, a spus ministrul.

Întrebat dacă a fost stabilit deja nivelul plafonului, Florin Barbu a spus că acesta ar urma să fie menținut la 20%, ca în cazul măsurii aplicate anterior.

„Tot la 20%, la toate produsele agroalimentare. Atunci când am făcut acel act normativ în 2023, eu nu am afectat niciun business din România. Nici la retail, nici la procesator. De ce? Pentru că 20% reprezintă un adaos comercial peste fișa de cost. Fișa de cost, conform ordinului Ministerului de Finanțe, include cheltuielile directe și indirecte. Practic reprezintă un profit de 20% net. Deci nu avea cum Ministerul Agriculturii, prin ministrul Agriculturii, să intervină în piață și să ducă aceste companii în faliment”, a explicat Florin Barbu.