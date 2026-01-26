Subvențiile pentru fermieri întârzie. Când ar putea intra banii în conturi

Aceste scheme de sprijin sunt plătite din bugetul de stat în anul următor celui pentru care se solicită, astfel că APIA nu poate autoriza plățile până când nu există sumele stabilite prin lege.

Vicepremierul Tanczos Barna a explicat în declarații recente că întregul proces depinde de finalizarea bugetului de stat. „Mai devreme de jumătatea lunii februarie n-o să avem buget propus în Parlament. Jumătatea lunii februarie este varianta realistă. Nu se poate amâna mai mult”, a afirmat vicepremierul, citat de agrointel.ro.

Proiectul de buget trebuie elaborat de Guvern și votat de Parlament, iar legea intră în vigoare după promulgarea de către Președinte și publicarea în Monitorul Oficial. După parcurgerea acestor pași, Ministerul Agriculturii poate demara procedurile pentru calcularea plafoanelor și autorizarea plăților de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA).

Și alte priorități întârzie bugetul

Barna a explicat că întârzierea este legată și de alte priorități guvernamentale, în special implementarea PNRR, care impune termene stricte pentru absorbția fondurilor europene și influențează calendarul bugetar. „Avem PNRR-ul care este foarte, foarte important și orice zi de întârziere poate să afecteze absorbția și succesul acestui program. Iar fondurile europene sunt esențiale anul acesta. Prioritatea trebuie să fie pe PNRR, ca să terminăm la sfârșitul lunii august acest program, să facem o absorbție cât mai apropiată de sută la sută, să atingem indicatorii, să facem reformele atașate de aceste sume primite de la Comisia Europeană”, a mai spus vicepremierul.

Fermierii mai au de așteptat

Și fermierii care așteaptă aceste sume trebuie să ia în calcul întârzierea de calendar. Potrivit estimărilor oficiale, banii nu vor ajunge în conturi mai devreme de februarie – martie 2026, după aprobarea bugetului și finalizarea procedurilor interne la minister și APIA.

Plata subvențiilor pentru campania 2024 a început în luna martie 2025. Atunci, APIA a achitat aproximativ 10,6941 euro/hectar pentru culturile în teren arabil, 10,1942 euro/hectar pentru in și cânepă pentru fibră, 5.211 euro/hectar pentru tutun, 279,3378 euro/hectar pentru hamei și 109,9787 euro/hectar pentru sfecla de zahăr. În zootehnie, laptele de vacă a fost subvenționat cu peste 21 euro/tonă, carnea de vită cu aproape 74 euro pe cap de animal, iar ovinele și caprinele cu aproximativ 4,53 euro pe cap de animal.