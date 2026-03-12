Noile măsuri ale Guvernului pentru încurajarea investițiilor și măsuri mai dure de protecție în fața incendiilor. CEISD devine CEID

Guvernul pune în consulare publică măsuri simplificate, termene mai scurte pentru obținerea avizelor de către investitori și costuri de administrare mai mici, în proiectul de OUG privind modificarea și completarea unor acte normative, inclus pe agenda de joi seara a Cabinetului Bolojan.

Proiectul are trei componente importante: consolidarea cadrului normativ privind examinarea investițiilor străine, reducerea termenelor pentru obținerea unor avize de mediu, precum și pentru apărarea împotriva incendiilor, în condițiile menținerii unor condiții riguroase de protecție a populației.

„Propunerile de modificare au în vedere sprijinirea relansării economice, printr-un set de măsuri orientate către debirocratizare, digitalizare și eficientizarea procedurilor administrative. Proiectul vine în sprijinul mediului de afaceri și răspunde cu soluții concrete la problemele semnalate de investitori și de asociațiile reprezentative, menținând standardele de securitate impuse la nivelul Uniunii Europene. Este nevoie de un echilibru funcțional între necesitatea atragerii investițiilor și obiectivul protejării securității naționale, în acord cu cadrul european privind securitatea economică, iar ceea ce facem prin acest proiect este în această linie”, declara șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, la anunțarea proiectului.

În ceea ce privește examinarea investițiilor străine directe în Uniune și Legea Concurenței, prin prezentul proiect de act normativ se propune actualizarea și consolidarea cadrului normativ privind examinarea investițiilor, în scopul creșterii coerenței instituționale și a eficienței mecanismului național de examinare, precum și al asigurării unui cadru procedural clar, predictibil și compatibil cu obligațiile de cooperare stabilite de Regulamentul (UE) 2019/452.

În acest sens, se propune extinderea și clarificarea sferei analizei investițiilor, prin includerea explicită în procesul de examinare a anumitor active din domenii strategice relevante, având în vedere impactul potențial al acestora asupra securității naționale, ordinii publice și intereselor esențiale ale statului.

Totodată, sunt avute în vedere ajustări privind componența și organizarea CEISD, inclusiv modificarea denumirii acesteia din Comisia pentru examinarea investițiilor străine directe (CEISD) în Comisia pentru examinarea investițiilor (CEID), în scopul adaptării arhitecturii instituționale la aria extinsă de competență a mecanismului și la necesitatea integrării expertizei relevante, precum și pentru asigurarea unei coordonări eficiente la nivel guvernamental.

În contextul consolidării mecanismului de examinare a investițiilor, se propune includerea Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS) în calitate de invitat permanent în cadrul CEISD, având în vedere atribuțiile legale ale acestei instituții în domeniul comunicațiilor speciale, alș securității informațiilor și al infrastructurilor informatice utilizate de autoritățile publice.

Proiectul de act normativ urmărește eficientizarea procedurii de examinare prin reducerea termenului de analiză la nivelul Comisiei de la 60 de zile la 45 de zile calendaristice, măsură care reflectă orientările avute în vedere la nivelul Uniunii Europene în contextul viitorului regulament privind examinarea investițiilor. În completarea acestei măsuri, se propune simplificarea și accelerarea etapei de emitere a soluției de autorizare, prin modificarea procedurii de adoptare a deciziei, care se va realiza prin ordin al șefului Cancelariei Prim-Ministrului, în locul deciziei emise de plenul Consiliului Concurenței, cu reducerea corespunzătoare a termenului de emitere de la 75 de zile la 10 zile calendaristice.

Crește pragul valoric de la 2 milioane de euro la 5 milioane

Proiectul de act normativ propune aprobarea, prin hotărâre a Guvernului, a unei liste de sub-domenii de activitate cu caracter tehnic și orientativ, în vederea aplicării unitare și previzibile a art. 3 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 46/2022 privind examinarea investițiilor.

Măsura are ca scop operaționalizarea mecanismului de examinare prin raportare la criteriile prevăzute la art. 4 din Regulamentul (UE) 2019/452, fără a modifica sau extinde domeniile stabilite de lege și cu respectarea competențelor constituționale ale Consiliului Suprem de Apărare a Țării, avizul acestuia fiind instituit ca garanție instituțională.

Proiectul de act normativ propune majorarea pragului valoric de la 2 milioane de euro la 5 milioane de euro pentru supunerea investițiilor procedurii de examinare este determinată de necesitatea concentrării resurselor administrative și instituționale asupra investițiilor cu relevanță economică și strategică reală, care pot genera riscuri semnificative pentru securitatea națională sau ordinea publică.

Pragul valoric anterior a condus, în practică, la includerea în procedura de examinare a unui număr ridicat de investiții de dimensiuni reduse sau cu impact limitat, ceea ce a determinat o supraîncărcare administrativă și o diluare a capacității de analiză aprofundată a cazurilor cu risc ridicat. Stabilirea unui prag valoric de 5 milioane de euro permite o abordare mai proporțională și mai eficientă a mecanismului de examinare, asigurând focalizarea asupra investițiilor cu potențial impact strategic, reducerea sarcinilor administrative pentru investitori și autorități și creșterea predictibilității procedurale.

De asemenea, se propune reducerea cuantumului taxei aferente procedurii de examinare de la 10.000 euro la 5.000 euro, în scopul asigurării unui echilibru între necesitatea acoperirii costurilor administrative și menținerea unui cadru investițional predictibil și proporțional. În același timp, este reglementat regimul veniturilor provenite din contribuția de examinare, stabilindu-se expres că, după acoperirea integrală a necesarului de finanțare pentru desfășurarea activității Comisiei pentru examinarea investițiilor, excedentul rămas din veniturile realizate de Consiliul Concurenței se virează la bugetul de stat, în condițiile legii.

Pentru consolidarea disciplinei procedurale și creșterea predictibilității procesului de examinare, se introduce un mecanism de protecție a investitorilor, prin reglementarea obligației de restituire a contribuției de examinare în situația depășirii termenului legal de emitere a avizului de către Comisie.

Totodată, sunt introduse mențiuni privind utilizarea unei platforme digitale dedicate pentru gestionarea procedurii de examinare a investițiilor, dezvoltată cu sprijinul Serviciului de Telecomunicații Speciale, în scopul depunerii cererilor, gestionării fluxurilor administrative, asigurării trasabilității procedurale, creșterii nivelului de securitate a informațiilor și eficientizării activității administrative.

Obligațiile în cazul apărării împotriva incendiilor

Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, este actul normativ care reglementează activitatea de apărare împotriva incendiilor ca activitate de interes public, național, cu caracter permanent, la care sunt obligate să participe, în condițiile legii, autoritățile administrației publice centrale și locale, precum și toate persoanele fizice și juridice aflate pe teritoriul României.

În luna decembrie a anului 2021, un incendiu puternic a izbucnit în parcarea subterană a unui bloc de locuințe din municipiul Constanța. Construcția nu era autorizată din punct de vedere al securității la incendiu, iar instalațiile de stingere erau nefuncționale, fapt care a condus la propagarea cu repeziciune la întreg parcajul și chiar la etajele superioare. În urma incendiului nouă persoane au necesitat îngrijiri medicale ca urmare a expunerii la fum.

Pentru eliminarea acestei vulnerabilități, se impune instituirea obligației investitorilor de a solicita în scris și de a include în comisia de recepție, în calitate de membru, o persoană desemnată de către inspecțiile de prevenire din cadrul inspectoratelor pentru situații de urgență la recepția la terminarea lucrărilor pentru clădirile de locuit colective prevăzute cu parcaje cu peste 10 locuri de parcare pentru autoturisme.

În forma actuală, legea reglementează sancțiunea pentru nerespectarea cerințelor care au stat la baza emiterii autorizației de securitate la incendiu care implică pierderea valabilității actului administrativ, iar Normele metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă, aprobate cu Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 180/2022, reglementează situațiile care determină pierderea valabilității.

Astfel, pentru evitarea unor interpretări diferite sau eronate a legii, se impune reglementarea în cuprinsul legii atât a sancțiunii, cât și a situațiilor care determină pierderea valabilității autorizației de securitate la incendiu.

În scopul facilitării demarării investițiilor se vor reduce categoriile de construcții pentru care este necesară obținerea avizului de securitate la incendiu și se va menține această obligație doar pentru anumite categorii de construcții, cu risc mare de incendiu.

Pentru asigurarea respectării măsurilor de securitate la incendiu, au fost reconsiderate obligațiile proiectanților prin implementarea în documentațiile de proiectare a tuturor măsurilor de apărare împotriva incendiilor și prin urmărirea executării lucrărilor de construcții în raport cu documentația de proiectare. Totodată, a fost reconsiderat sistemul de obligații ale executanților prin stabilirea obligației de a informa inspectoratele cu privire la începerea lucrărilor de construcții și pe faze determinante de realizare a lucrărilor de compartimentare și de execuție a instalațiilor de protecție la incendiu.

Amenzi înăsprite

În raport cu situația actuală descrisă, pentru asigurarea caracterului permanent al apărării împotriva incendiilor, inițiatorii propun reconsiderarea modului de organizare a apărării împotriva incendiilor și a sistemului actual de obligații în scopul responsabilizării factorilor care contribuie la funcționarea în condiții de siguranță a construcțiilor, amenajărilor și instalațiilor. Astfel, a fost reconsiderat rolul cadrului tehnic ca personal cu atribuții specifice în domeniu.

În acest context, au fost propuse atribuții concrete pentru cadrele tehnice angajate special și cele care îndeplinesc prin cumul atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor din cadrul Consiliului General al Municipiului București, consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București, consiliilor județene și locale, instituțiilor și operatorilor economici, atribuții care vizează: urmărirea respectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor la exploatarea construcțiilor și instalațiilor, informarea administratorului cu privire la deficiențele identificate, urmărirea respectării graficelor de întreținere a instalațiilor cu rol de protecție la incendiu, organizarea și desfășurarea exercițiilor de evacuare și intervenție, desfășurarea instructajelor în domeniu situațiilor de urgență, evaluarea capacității de apărare împotriva incendiilor și propunerea de măsuri pentru îmbunătățire.

Pentru întărirea rolului de autoritate a inspectoratelor pentru situații de urgență a fost reconsiderat sistemul de sancțiuni, pentru a asigura o abordare mai exigentă a activității de apărare împotriva incendiilor desfășurată în cadrul tuturor autorităților administrației publice, instituțiilor și operatorilor economici.

În acest sens, au fost stabilite sancțiuni pentru neîndeplinirea obligațiilor nou introduse în sarcina cadrelor tehnice angajate și a celor care îndeplinesc atribuții prin cumul din cadrul Consiliului General al Municipiului București, consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București, consiliilor județene, consiliilor locale, instituțiilor și operatorilor economici, persoanelor fizice sau juridice autorizate să îndeplinească atribuții de cadru tehnic, administratorilor/conducătorilor instituțiilor și beneficiarilor investițiilor/autorizației de securitate la incendiu, raportate la gravitatea faptelor și consecințele acestora.

În același scop, au fost majorate cuantumurile amenzilor astfel încât acestea să fie corelate cu gradul de pericol al faptelor săvârșite.

Neîndeplinirea obligațiilor care pot avea consecințe deosebit de grave asupra utilizatorilor, precum nefuncționarea instalațiilor de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu și a instalațiilor automate de stingere implică oprirea funcționării construcțiilor sau amenajărilor. Pentru a asigura eficiența actului de autoritate exercitat de inspectoratele pentru situații de urgență, în cazul amenzilor aplicate pentru încălcarea gravă a cerinței securitate la incendiu (de la 30.000 lei la 100.000 lei), funcționarea fără autorizație de securitate la incendiu și nerespectarea cerințelor care au stat la baza emiterii autorizației de securitate la incendiu (de la 20.000 lei la 50.000 lei), contravenientul nu va beneficia de posibilitatea achitării a jumătate din minimul amenzii. În acest caz contravenientul va achita cuantumul amenzii stabilit de agentul constatator.

În cazul neîndeplinirii de către administrator a obligației de a asigura practicabilitatea căilor de evacuare (prin depozitarea de diverse materiale pe căile de evacuare) se propune sancțiunea amenzii în cuantum de la 5.000 lei la 10.000 lei. În situația în care neîndeplinirea acestei obligații vizează blocarea ușilor de evacuare cu sisteme de închidere cu cheie, lacăt sau altele asemenea (cu excepția sistemelor prevăzute de reglementările tehnice – electromagneți care declanșează în caz de incendiu și permit deschiderea ușilor), sancțiunea propusă este amendă în cuantum de la 10.000 lei la 20.000 lei la prima abatere și amendă în cuantum de 30.000 lei la 100.000 lei și oprirea funcționării ca sancțiune complementară la a doua abatere dacă spațiul se încadrează în categoria construcțiilor la care se pot înregistra consecințe deosebit de grave în caz de incendiu prevăzute de HG nr. 915/2015.

Pentru neîndeplinirea de către administrator a obligației de a interzice utilizarea articolelor pirotehnice și folosirea flăcării în interiorul construcțiilor din domeniile comerț, cultură și turism, se propune sancțiunea amenzii în cuantum de la 10.000 lei la 20.000 lei la prima abatere, respectiv cu amendă în cuantum de 30.000 lei la 100.000 lei și oprirea funcționării pe o perioadă de 60 de zile ca sancțiune complementară la a doua abatere.

Proiectul integral, aici.