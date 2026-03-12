Inditex, proprietarul Zara, a închis 103 magazine în 2025. Ce planuri are retailerul

Inditex rămâne ferm pe strategia sa de a miza pe un număr mai mic de magazine, dar de dimensiuni mai mari și amplasate în locații strategice. Continuând tendința dezvoltată în anii anteriori, rezultatele exercițiului 2025 reprezintă un nou pas în acest plan, reducând din nou cifra totală de magazine cu care operează gigantul. În 2025, Inditex și-a redus parcul de magazine cu 1,85%, până la 5.460 de spații, în timp ce metri pătrați au crescut cu 1,5%, scrie modaes.com.

La încheierea exercițiului trecut (încheiat la 31 ianuarie), Inditex opera cu 103 magazine mai puțin decât în 2024, când grupul deținea un total de 5.563 de magazine la nivel mondial. De-a lungul anului, grupul de modă a deschis magazine în 41 de piețe, menținându-se „foarte activ în proiectele de optimizare a magazinelor”. În această linie, grupul a semnat 190 de deschideri, 217 renovări care au inclus 96 de extinderi și 293 de închideri.

La fel ca în 2024, lanțul de top al grupului, Zara, a ocupat primul loc în ajustarea numărului de magazine. Cel mai mare format al grupului a încheiat exercițiul cu 1.500 de puncte de vânzare, ceea ce reprezintă cu 50 de unități mai puțin decât cu un an înainte, când cifra era de 1.550 de magazine. În schimb, Zara Home (lanțul de decorațiuni cu care împărtășește spațiu în anumite magazine fizice) și-a redus rețeaua cu 17 magazine până la 374 de spații în 2025, față de 391 de magazine în exercițiul precedent.

De asemenea, Massimo Dutti și-a redus parcul de magazine cu 17 unități, trecând de la 528 de magazine în 2024 la 511 anul trecut. În plus, lanțul de modă de înaltă gamă al Inditex a fost singurul care a scăpat tendința de mai puține magazine pentru suprafețe mai mari. În 2025, Massimo Dutti și-a redus suprafața totală de vânzare cu 2%, până la 215.323 metri pătrați, față de 219.611 metri pătrați în anul precedent.

Inditex a încheiat exercițiul 2025 cu 5.460 de magazine la nivel mondial

Dacă în 2024 Pull&Bear a fost singurul format care a rămas în afara ajustării rețelei de distribuție, crescând cu nouă magazine până la 800 de unități, în 2025, lanțul s-a alăturat contracției rețelei. În exercițiul trecut, Pull&Bear a operat din nou cu 791 de magazine, cu nouă mai puțin decât anul anterior.

Astfel, singurul lanț care a mers în contracurent și a crescut numărul de magazine cu care operează a fost Lefties, aflat în plină strategie de expansiune internațională și repoziționare. La sfârșitul exercițiului trecut, formatul avea 215 magazine, cu șase mai multe decât în 2024, când a comunicat pentru prima dată dimensiunile rețelei sale. Anterior, punctele de vânzare ale acestui lanț erau incluse în cifra totală înregistrată de Zara.

În schimb, Oysho a încheiat anul cu treisprezece magazine mai puțin, ajungând la un total de 383, față de 396 în 2024. În acel an, lanțul sportiv a realizat cea mai semnificativă ajustare, reducând rețeaua cu 43 de magazine și scăzând sub cifra simbolică de 400 de spații internaționale.

În aceeași linie, Bershka și Stradivarius și-au limitat numărul de magazine, dar într-un mod mai timid. Primul a închis două magazine, trecând de la 854 la 852 în 2025; iar al doilea de la 835 la 834, încheind anul cu cea mai mică ajustare a grupului.

Massimo Dutti, singurul lanț care și-a redus suprafața totală de vânzare în 2025

Inditex a încheiat exercițiul 2025 cu o creștere de 1,5% a suprafeței totale de vânzare, trecând de la 4.650.575 metri pătrați în 2024 la 4.720.703 metri pătrați în 2025. De asemenea, confirmând tendința magazinelor mai mari, suprafața medie a crescut cu 6,1%, de la 11.894,1 metri pătrați în 2024 la 12.622,2 metri pătrați anul trecut.

Pe lanțuri, Oysho a înregistrat cea mai mare creștere, de 3,1%, ridicând suprafața totală până la 95.909 metri pătrați în 2025, comparativ cu 93.061 metri pătrați în anul precedent.

Pull&Bear și-a mărit suprafața totală cu 2,7%, de la 396.522 metri pătrați în 2024 la 407.073 metri pătrați anul trecut; Stradivarius cu 2,6%, până la 328.122 metri pătrați, față de 319.720 metri pătrați; iar Bershka a crescut cu 2,5%, până la 493.680 metri pătrați, rămânând al doilea lanț după suprafață, doar după Zara.

În final, liderul grupului, Zara (care include datele de la Zara Home și Lefties) și-a mărit suprafața totală cu 1,3%, de la 3.140.105 metri pătrați în 2024 la 3.180.596 metri pătrați în exercițiul trecut. În contrast, suprafața medie a crescut cu 4,2%, până la 1.522,5 metri pătrați, evidențiind al doilea format care crește cel mai mult, după Oysho, și liderul total în dimensiunea magazinelor.

Inditex a comunicat astăzi rezultatele exercițiului 2025, care s-a încheiat cu vânzări de 39.864 milioane de euro, ceea ce reprezintă o creștere de 3,2% față de 2024. Compania a înregistrat un profit net de 6.220 milioane de euro, cu 6% mai mult decât în anul anterior.