Șeful Jumbo, întrebat dacă se teme de intrarea olandezilor de la Action în România. Ce planuri de extindere are retailerul

„Va deveni țânțarul elefant? Să devină mai întâi și vedem”, a declarat el, în modul său caracteristic, atunci când a fost întrebat dacă marjele de profit ale Jumbo ar putea fi amenințate de extinderea dinamica a discounterului olandez Action, care a intrat deja pe piața românească și plănuiește o extindere suplimentară în Balcani, scrie presa elenă.

Strategia Action de extindere în România, cea mai importantă piață pentru companie, a fost, de altfel, unul dintre motivele pentru care acțiunile Jumbo au fost retrogradate de analiști, generând presiuni pe bursă.

„Nu are absolut niciun sens să ne concentrăm pe asta. Vorbim despre opt magazine (n.r. Action), mult mai mici decât cele ale Jumbo, într-o piață de 20 de milioane de oameni”, a explicat Vakakis, subliniind că preferă să se raporteze doar la cifre și rezultate, nu la opinii.

Planurile pentru România

În cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, Vakakis a prezentat și strategia de extindere a Jumbo.

El a subliniat că pe piața românească obiectivul rămâne dublarea rețelei de magazine, fără a oferi însă un calendar exact pentru realizarea acestui plan.

„Am avut succes în România, suntem lideri în piață”, a spus el, evidențiind potențialul mare și perspectivele solide ale țării.

În prezent, rețeaua Jumbo din România numără 22 de magazine, completate de platforme online în țară, consolidând prezența companiei pe piața locală.

La nivel global, Action a deschis 221 de magazine în primele nouă luni ale anului 2025, în toate cele 14 piețe în care operează. În prima jumătate a anului, compania a raportat o creștere a veniturilor cu 17,9%, ajungând la 7,3 miliarde de euro, majorarea fiind susținută în special de deschiderea magazinelor noi. Action a fost fondată acum aproape 30 de ani, în Enkhuizen, Olanda, și în prezent operează 3.107 magazine în 14 țări. În 2023, vânzările nete ale companiei au crescut cu 27,8%, până la 11,3 miliarde de euro.