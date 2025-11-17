Olandezii de la Action, care vând și produse la 2 euro, deschid cel de-al șaselea magazin în România. Ce salarii oferă retailerul

Retailerul olandez Action își extinde operațiunile în România și va deschide cel de-al șaselea magazin pe 20 noiembrie, în orașul Turda. Contactați de Mediafax, compania a afirmat că nu oferă detalii despre planurile viitoare de deschideri sau despre cifra de afaceri înregistrată până acum, însă se arată mulțumită de receptivitatea pozitivă a clienților români și de entuziasmul cu care au fost primite magazinele de la prima deschidere, din septembrie.

„Vom deschide cel de-al șaselea magazin în România, în Turda, joi. Nu obișnuim să dezvăluim informații despre planurile viitoare de deschidere a magazinelor sau despre cifrele noastre de vânzări până acum, însă suntem foarte mulțumiți de primirea pozitivă pe care Action a avut-o din partea clienților români și de entuziasmul cu care au fost întâmpinate magazinele noastre încă de la prima deschidere, din septembrie”, au declarat reprezentanții ACTION pentru MEDIAFAX.

Cu toate acestea, potrivit informațiilor prezente pe site-ul de locuri de muncă e-jobs, retailerul caută angajați în mai multe orașe din România:

București

Ploiești

Târgoviște

Ilfov

Alba Iulia

Sebeș

Blaj

Turda

Cluj-Napoca

Câmpia Turzii

Ocna Mureș

Râmnicu Vâlcea

Primul magazin, inaugurat în septembrie la Pitești

Pe 24 septembrie 2025, Compania a inaugurat primul său magazin în România, la Pitești, marcând începutul operațiunilor pe cea de-a 14-a piață a companiei. De atunci, retailerul a mai adăugat încă patru magazine. Action oferă peste 6.000 de produse din 14 categorii diferite, incluzând articole de uz zilnic, produse de curățenie, sanitare, dar și alte articole utile. Un aspect distinctiv îl reprezintă prețul: mai mult de două treimi dintre produsele Action costă sub 2 euro.

Salariile la Action variază în funcție de postul ocupat și de tipul programului. Angajații full-time primesc aproximativ 3.200 de lei net pe lună, iar managerii de magazin în jur de 4.500 de lei net. Pentru angajații part-time, salariile sunt cuprinse între 1.500 și 2.250 de lei pe lună.

În plus, compania oferă beneficii precum cazare, transport și mese acoperite integral pe perioada deplasărilor.

În privința condițiilor de muncă, retailerul oferă contracte pe perioadă nedeterminată, cu o perioadă de probă de trei luni și revizuiri salariale anuale bazate pe performanță. Programul include un onboarding de aproximativ șase luni în diverse țări europene, cu deplasări de luni până vineri, iar orele suplimentare, munca de noapte sau în weekend sunt compensate conform legislației muncii.

Discounterul a raportat vânzări nete în creștere

La nivel global, Action a deschis 221 de magazine în primele nouă luni ale anului 2025, în toate cele 14 piețe în care operează. În prima jumătate a anului, compania a raportat o creștere a veniturilor cu 17,9%, ajungând la 7,3 miliarde de euro, majorarea fiind susținută în special de deschiderea magazinelor noi. Action a fost fondată acum aproape 30 de ani, în Enkhuizen, Olanda, și în prezent operează 3.107 magazine în 14 țări. În 2023, vânzările nete ale companiei au crescut cu 27,8%, până la 11,3 miliarde de euro.

Discounterul de produse non-alimentare, a continuat să înregistreze creștere în Europa în al treilea trimestru al anului 2025, în ciuda slăbirii percepției consumatorilor din Europa. Vânzările nete pe nouă luni au crescut la 11,2 miliarde de euro, în creștere cu 17,4% față de 2024. Creșterea vânzărilor comparabile a fost de 6,3%, determinată în principal de creșterea numărului de clienți.

Magazinele Action au înregistrat încă o dată o creștere puternică a numărului de clienți, cu o performanță deosebit de bună în Italia și Spania. Sortimentul Action pentru sezonul estival, de la articole de picnic la articole de strictă necesitate pentru sărbători, a avut, de asemenea, performanțe bune. Creșterea vânzărilor comparative a fost însă afectată de scăderea încrederii consumatorilor, în special în Franța.